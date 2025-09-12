Slušaj vest

U grčkom letovalištu Malia na Kritu dogodila se tragedija. Marija (23), devojka polu srpskog, polu grčkog porekla, izgubila je život u saobraćajnoj nesreći vraćajući se kući nakon napornog radnog dana.

Ona je vozila motor kada je u njenu traku uleteo motor kojim je upravljao 27-godišnji Egipćanin bez vozačke dozvole. Udario je direktno u nju. Marija je imala kacigu, ali udarac je bio toliko snažan da joj nije bilo spasa.

Objava o Marijinoj smrti potresla je mnoge Foto: Fejsbuk Printscreen/Live from Greece

- Marija (23) je poginula juče u mestu Malia (Krit) tako [to je vozila motor i na nju je naleteo 27 godina star Egipćanin koji nije imao dozvolu. Devojka je radila dva posla i vraćala se kući oko 5 ujutru. On je prešao u njenu traku, imala je kacigu, ali - džabe... Velika tuga! - napisala je na Fejsbuk grupi "Live from Greece" jedna Sara koja živi u Grčkoj.

Porodica je izrazila želju da se svi koji dođu na sahranu obuku u belo. Foto: Shutterstock

Sahrana je, kako je objasnila u mestu Koutouloufari, a njena porodica je izrazila želju da se svi koji dođu da se oproste sa njom - obuku u belo.

- Marija je inače polu Grkinja, polu Srpkinja. On je živ i pokušao je da pobegne sa lica mesta, ali su ga dva Nemca, turisti, zaustavili, i motor mu je bio uništen, pa nije uspeo - dodala je.

O ovom događaju izveštavali su i grčki mediji, ali nijedan od njih nije precizirao da je Marija delom i srpskog porekla.

Inače, na letovanju u Grčkoj, za samo dva ipo meseca, umrlo je čak 30 naših državljana, pokazuje zvanična statistika! Najčešći uzrok smrti su bili srčani problemi, ali i jedan dvadesetdvogodišnji državljanin Srbije umro je u saobraćajnom udesu.

Nesreća se dogodila 31. jula na putu Patras - Evzoni, blizu Vatilakosa u Solunu, kada su se sudarila dva automobila. etiri osobe zadobile lakše povrede.