Kako žive naši u Nemačkoj? Da li će svako se prepoznati u ovom videu što je objavljen na stranici "Balkanci u Njemačkoj"? Ili ipak nije baš sve tako kao što se ovde govori da gastarbajteri ne vide sunca, da crnče po ceo dan, da se jedva nekad opuste, i da željno iščekuju godišnji da bi došli u zavičaj i odmorili se? I da se pokažu pred rodbinom.

- Odeš u Nemačku misleći da ćeš pronaći bolji život. Ali tamo, tvoj život nije tvoj, on pripada poslu. Ustaneš dok još mrak stoji nad gradom, vraćaš se kući kad već sve zaspi. Radiš svaki dan, svaki mesec, svaku godinu, samo da bi na kraju sabrao nekoliko dana odmora. Da dođeš nazad u svoju zemlju i da se setiš kako je to imati dušu, a ne samo telo umorno od posla - odzvanja glas u objavi:

- Tamo si slobodan samo na papiru, a u stvarnosti si vezan obavezama. Prijatelja nema, vremena nema, ni smeha, ni kafane, ni druženja. Samo posao i stan koji nikad ne postane dom. Zarađuješ da bi preživeo, ali u tom preživljavanju zaboravljaš da živiš. Život ti prođe u čekanju tih 15 dana godišnje, a sve ostalo su samo sati potrošeni za druge.

Poste se završava: "Ako je istina, napiši istina u komentaru".

A komentara je bilo različitih.

- Nije istina... Tako je samo onima koji u Nemačku dođu da rade, a "žive" (čitaj: pr*seravaju se) samo kad dođu kući na godišnji. Ja živim ovde, ovde se družimo i provodimo i izlazimo... I više nego kad smo dole bili. Kad posložiš u glavi da je život ono što živiš svaki dan, tu gde jesi, gde radiš, gde decu školuješ, onda si na dobrom putu da živiš život.

Drugi pak misle drugačije:

- Kome se tamo više sviđa srećan mu put! Nigde nikog svog, bio sam i opekao se. Nema tamo života, to je patnja, ne bi tamo više u goste otišao...

Napisao neko i "istina, živa istina" uz tužan emotikon ili "šta reći nego sto posto istina, ali nije to samo u Nemačkoj", a odmah bi usledio i dogovor koji je sušta suprotnost: