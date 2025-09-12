Čarli Kirk, čovek za kog u ovom trenutku zna cela planeta, svirepo je ubijen u studentskom kampusu dok je debatovao sa mladim Amerikancima. Osumnjičen je Tajler Robinson, 22 godine, iz bogate porodice koja živi na oko 420 kilometara od kampusa gde je ubijen Čarli. Izvori CNN kažu da je priznao zločin svom ocu koji je pripadnik službe šerifa države Juta. Donald Tramp je rekao da očekuje smrtnu kaznu za počinioca.

Ali u ovoj temi treba više pažnje dati heroju, a ne ubici. Heroj je Čarli Kirk koji se za života borio za konzervativna prava, podržavao je pokret MAGA, bio blizak Donaldu Trampu i javno kritikovao zakone i pokrete o preteranim i liberalnim pravima. Bio je simbol za debatu. Vispren, mlad, energičan, argumentovan, smiren, pristojan. Govorio je sa neistomišljenicima bez vređanja, ismevanja i mržnje. Ali je mržnju dobijao nazad iako je imao 7,3 miliona pratilaca i objave sa milijardama pregleda trpeo je onlajn linč, provokacije uvrede, pretnje. Slobodu govora platio je životom