Slušaj vest

LOZNICA – Na lozničkom šetalištu danas je gostovao ‘’Karavan bezbednosti saobraćaja“ a veliki broj dece i mladih mogao je saznati mnogo korisnih stvari koje će im pomoći da budu što bezbedniji učesnici u saobraćaju. Videli su policijske automobile i motocikle, probali simulator čeonog sudara i prevrtanja, dobili poklone, a saznali su i kako se pomaže povređenima u saobraćajnim nezgodama.

Od početka godine u našoj zemlji su 322 lica stradala u saobraćaju, a u više od 22.000 saobraćajnih nezgoda povređeno je skoro 13.000 osoba, saopštio je Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), uz ocenu da je to veliki broj izgubljenih života i povređenih osoba u saobraćajnim nezgodama zbog čega ovakvim susretima žele da promene svest učesnika u saobraćaju, od najmlađih do najstarijih.

- Svake godine na putevima Srbije izgubimo više od sto ljudskih života zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa u vozilima. Godišnje ima oko 500 smrtno stradalih na putevima i samo kada bismo rešili problem pojaseva smanjili bi broj nastradalih za 20 odsto. Naša merenja pokazuju da vozači i suvozači koriste sigurnosni pojas u 85 odsto slučajeva, dok ga tek svaki peti putnik koristi na zadnjem sedištu što su jako loši podaci. Procenat upotrebe bezbednosnog sedišta za prevoz dece je na jako niskom nivou, imamo rastiću trend, ali nedovoljno. Prema istraživanjima iz 2024. oko 70 odsto dece se prevozi propisno, a statistika pokazuje da je to nedovoljno zato što smo lani izgubili 16 mališana, a svi su bili putnici. Ove godine je u vozilima stradalo osmoro dece do 14 godina, sedmoro kao putnici u automobilima, a jedno kao vozač bicikla – kazao je on ukazujući pored ostalog ina neopohodnost korišćenja sigurnosnog pojasa.

1/7 Vidi galeriju Karavan bezbednosti saobraćaja u Loznici Foto: T.Ilić

Posebna pažnja posvećuje se deci, jer želimo da povećamo njihovu svest o rizicima koje saobraćaj nosi kako bismo ostvarili ono što je jedino prihvatljivo, nula smrtno stradalih, kazao je Koković. Branka Kovačević šef Odseka za prevenciju iz uprave Saobraćajne policije istakla je da je cilj karavana da se spreče stradanje na našim putevima. Ona je navela da je cilj ukazati deci šta je bezbedno ponašanje u saobraćaju kao i na neophodnost da svaki pojedinac preuzme deo odgovornosti, pre svega roditelji, porodica i škola.

- Cele godine traje edukacija dece, a možemo se pohvaliti kao velikim uspehom Saobraćajne policije, resornog ministarstva i celog društva, da ni ove ni prošle godine nijedno dete u saobraćaju nije poginulo kao pešak. Karavan je prošle godine bio u 20 gradova, ove je takođe posetio veliki broj mesta, a ideja je da ode i van granica Srbije, planira se odlazak u Republiku Srpsku krajem septembra – kazala je ona.