Slušaj vest

Deo plafona otpao je juče tokom nastave u popodnevnoj smeni u beogradskoj OŠ "Dragan Lukić".

Direktorka ove ustanove Slavica Labović rekla je za Kurir da u trenutku pada tri amstrong ploče sa plafona svlačionice ničija bezbednost nije bila ugrožena.

- Ova prostorija je bila zaključana, a učenici na nastavi. Praksa je da zaposleni svakodnevno proveravaju prostor u kome se održava nastava. Nastava u školi se danas odvija normalno, a svlačionica će biti stavljena van upotrebe do sanacije - navela je ona.

Labovićeva je naglasila da će šteta na plafonu u najkraćem roku biti sanirana.

- O napred navedenom događaju odmah po saznanju obavešteni su nadležni - dodala je.

Šteta će biti sanirana u najkraćem roku Foto: Printscreen

Ministarstvo prosvete je obavešteno o slučaju u Osnovnoj školi "Dragan Lukić“.

- Po hitnom postupku će, u okviru opredeljenih sredstava budžeta za 2025. godinu iz projekta Modernizacije infrastrukture osnovnog obrazovanja opredeliti 7.860.000 dinara za tekuće održavanje svlačionice sa svim pratećim prostorijama (toaleti i tuševi), koje se nalaze u nivou prizemlja koji povezuje objekat škole i fiskulkturne sale - navode iz resornog ministarstva za Kurir i dodaju:

- Radovi će se odnositi na zamenu keramike, sanitarija, vrata u kabinama za presvlačenje i prostorijama za tuširanje kao i izradu spuštenih plafona sa novim gips-karton pločama i novom rasvetom.

Evo u kakvom su stanju učenice na koje je pao plafon! Direktorka škole za Kurir: Pre Hitne pomoći, nastavnica im dala prvu pomoć Izvor: Kurir televizija