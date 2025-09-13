Radnik s protezom umesto noge na gradilištu oličenje je dnage i volje za životom

Slušaj vest

Fotografija čoveka sa protezom umesto noge na jednom gradilištu u Austriji nema koga nije ganula.

Objavljena je na Fejsbuk stranici Kroativ i kako su sami admini naveli o ovom radniku ne znaju ni ko je ni odakle dolazi. Ali jedno je sigurno - slika pokazuje neverovatnu snagu i volju za životom, za samostalnošću, za radom, boljim životom, za željom da se odmakne od bilo kakvog sažaljenja, da pokaže da invaliditet nije prepreka, da deficit nije smetnja da bude ravnopravan član zajednice.

Ovaj čovek u zelenom majici i radničkom šortsu stoji čvrsto, dok je protezom umesto stopalom stao u radničke cipele.

- Dok neki ne žele da rade i čekaju pomoć države, čovek ide na bauštelu i vredno zarađuje svoj hleb - navdeno je uz objavu.

Usledili su brojni komentari, a zbog nekih su administratori morali da istaknu poruku: "Tek sad vidimo kakvih sve ljudi imamo na stranici, neke neka je sramota!"