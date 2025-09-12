Slušaj vest

Do kraja dana promenljivo sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je u poslednjoj najavi vremena Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U subotu ujutru po kotlinama i rečnim dolinama mestimično kratkotrajna magla.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo na istoku Srbije ujutru i pre podne oblačno ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak jugoistočni.

Najniža temperatura od 11 do 17 °S, a najviša od 27 do 31 °S.

U nedelju se očekuje i novo prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji.

U košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar, koji će uveče oslabiti.

Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se još samo u ponedeljak ujutru i pre podne na istoku i jugu, u sredu na severu Srbije, a u četvrtak ponegde i u ostalim krajevima.

