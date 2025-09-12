RHMZ OBJAVIO KAKVO NAS VREME ČEKA ZA VIKEND, ALI I SLEDEĆE NEDELJE Smenjuju se kiša i toplo vreme, da li će jesen "pokazati zube"?
Do kraja dana promenljivo sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je u poslednjoj najavi vremena Republički hidrometeorološki zavod Srbije.
U subotu ujutru po kotlinama i rečnim dolinama mestimično kratkotrajna magla.
Tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo na istoku Srbije ujutru i pre podne oblačno ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak jugoistočni.
Najniža temperatura od 11 do 17 °S, a najviša od 27 do 31 °S.
U nedelju se očekuje i novo prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji.
U košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar, koji će uveče oslabiti.
Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se još samo u ponedeljak ujutru i pre podne na istoku i jugu, u sredu na severu Srbije, a u četvrtak ponegde i u ostalim krajevima.