U našoj zemlji usled HPV infekcije svake godine gotovo 1.500 žena oboli od raka grlića materice, a više od 700 njih izgubi bitku sa tom bolešću. Iako je u pitanju maligna bolest koja se može sprečiti imunizacijom, samo 8,5 odsto dece uzrasta od 9 do 19 godina primilo je prvu dozu vakcine.

Humani papiloma virus jedan je od najčešćih uzročnika polno prenosivih infekcija. Gotovo svaka osoba će tokom života doći će u kontakt s nekim od tipova tog virusa. Da HPV infekcija, kod onih koji nisu vakcinisani, može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije, svesni su i sugrađani.

Vakcina pruža zaštitu i smanjuje rizik od ozbiljnih bolesti, ali istovremeno doprinosi i zaštiti drugih u zajednici.

- Ovo je vakcina koja postoji već 20 godina u svetu, nije ništa novo, odlične rezultate daje protiv raka grlića materice, eto da je u Australiji skoro iskorenjeno, čak 95%, kao i u skandinavskim zemljama. Tako da mi treba da sledimo te svetle primere, jer ovaj HPV ne izaziva samo rak grlića materice već: rak anusa, rak penisa, rak ždrela, kondilome i mnoge druge tako da bitno je da roditelji znaju koje su opasnosti - istakla je Gorica Đokić, iz Udruženja "Progovori"

Među roditeljima ipak i dalje postoje brojne nedoumice o tome da li je vakcina bezbedna i neophodna.

- Pošto sam ja otac tri ćerke, uvek postoji ta zainteresovanost barem lično sa moje strane, a predlažem svim roditeljima da se lično upoznaju sa tom temom, da vide koliko je to rasprostranjeno u svetu, koliko je ta vakcina već godinama u opticaju i da sami odluče da li će da vakcinišu dete ili neće - rekao je Obrad Drakulić, direktor OŠ „Karađorđe“.

A podneta je i inicijativa da imunizacija protiv HPV infekcija postane obavezna.

- Nadamo se pozitivnom odgovoru svakako, jer imamo podršku i pedijatara, i onkologa i ginekologa, jer ono što je jako bitno, jeste, da svi zajedno dođemo do zaključka da je potrebno da se ova vakcina uvrsti u kalendar obavezne imunizacije sa ostalim vakcinama - zaključuje Đokić.

Još jedna novina u borbi HPV infekcija, jeste da, sada, u elektronskom kartonu postoji podsetnik za imunizaciju, tako da lekari imaju uvid u to - ko je vakcinisan i kada treba da primi narednu dozu.

