Alergija na ambroziju jedna je od najčešćih sezonskih alergija koja pogađa ljude širom sveta, posebno tokom letnjih i jesenjih meseci. I u Srbiji skoro polovina stanovništva reaguje na taj alergen, a u proteklom periodu beleže se višestruko povećane granične vrednosti.

Kašljanje, kijanje, svrab očiju, otežano disanje... postali su svakodnevica mnogih građana. Neki ljudi i ne znaju da je u pitanju alergija na ambroziju, dok su drugi svesni šta je uzrok. Simptomi se razlikuju od osobe do osobe.

Za suzbijanje ambrozije smo svi nadležni, poručuju iz Agencije za zaštitu životne sredine. Poljoprivrednici bi tako nakon žetve pšenice trebalo da agrotehnički tretiraju i obrade zemljište kako bi suzbili taj invazivni korov, dok bi građani trebali da održavaju svoje posede.

- Početak septembra kada su cvetale bočne grane ovog invazivnog korova pokazale su do sada najviše koncentracije od kada merimo za područije Beograda tako da je na područiju naše Agencije izmereno 992 polenova zrna, a na drugoj stanici na Novom Beogradu preko 1000 što je apsolutni rekord od kada se obavlja ovaj monitoring. Uzrok povećanih vrednosti jeste što na vreme nismo blagovremeno delovali i počeli da držimo ovaj korov pod kontrolom odnosno na vreme da se suzbija. Bila je alarmantna situacija u Vojvodini to se proširilo do Beograda i centralne Srbije - kaže Mirjana Mitrović, iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Kako se zašititi

Koncentracija alergena najveća je ujutru, upozoravaju lekari.

- Sa aspekta prevencije ja savetujem ne izlagati se ujutru tom alergenu, zatim ja sam uvek za provetravanje prostorija ali ne ujutru, ako imate kućne ljubimce ne šetati ih rano ujutru... zatim lična higijena stalno i permanentno kupanje, tuširanje, menjanje garderobe u kojoj ste bili i unositi dosta tečnosti kako bi eliminisali toksine unesene udisanjem toksina iz polena ambrozije - ispričala je Jasmina Radojlović, specijalista preventivne medicine i javnog zdravlja.

Stručnjaci procenjuju da krajem meseca možemo očekivati povoljniju situaciju.

- Dajemo uvek prognozu na našem sajtu i aplikaciji polen Srbija kakav je trend trenutno - kaže Mitrović.

A onima koje muče polenske alegrije savetuje se i da u kritičnom periodu, ukoliko su u mogućnosti, više borave na planinama ili moru.

