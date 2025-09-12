AMSS je naveo da automobili na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom na ulaz u Srbiju čekaju 40 minuta.
Društvo
AMSS upozorio vozače na odrone kroz useke i klisure i na radove na putevima: Poznato i kakvo je trenutno stanje na granicama
Slušaj vest
Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da na putevima kroz useke i klisure voze pažljivije i sa većim odstojanjem, jer su, posle kiše, česti odroni zemlje i kamena.
U saopštenju se savetuje vozačima da obrate pažnju i na bezbednost putara u zonama radova, te da prilagode brzinu izmenama u saobraćaju.
AMSS je naveo da automobili na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom na ulaz u Srbiju čekaju 40 minuta.
Dodao je da kamioni na prelazima Batrovci sa Hrvatskom i Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju dva sata da izađu iz Srbije.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši