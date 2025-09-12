Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je vozače da na putevima kroz useke i klisure voze pažljivije i sa većim odstojanjem, jer su, posle kiše, česti odroni zemlje i kamena.

U saopštenju se savetuje vozačima da obrate pažnju i na bezbednost putara u zonama radova, te da prilagode brzinu izmenama u saobraćaju.

AMSS je naveo da automobili na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom na ulaz u Srbiju čekaju 40 minuta.

Dodao je da kamioni na prelazima Batrovci sa Hrvatskom i Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju dva sata da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.