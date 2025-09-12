Slušaj vest

U dvorištu osnovne škole u Boljevcima tokom časa fizičkog vaspitanja pas je danas napao i ujeo devojčicu (7), koja se nalazila na času fizičkog vaspitanja.

Povređeno dete odmah je prevezeno u Dom zdravlja, gde joj je ukazana medicinska pomoć. O incidentu su obavešteni policija i služba zoohigijene, koja traga za psom.

Deca su bila uznemirena posle napada, a škola je predutela dodatne mere.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteDruštvoUŽAS U LESKOVCU, DEČAKA (9) IZUJEDAO PAS: Izleteo iz dvorišta i napao dete, vlasnica tvrdi da NIJE NJEN
pas.jpg
SrbijaULIČNI PAS NAPAO SREDNJOŠKOLKU U PROKUPLJU: Došao devojci s leđa, prvo je uhvatio za ranac, a onda i ujeo
besan-pas.jpg
FudbalNEVEROVATNO! FUDBALER PARTIZANA ZBOG UJEDA PSA PROPUSTIO UTAKMICU! Bizarna povreda Belgijanca, trebalo da zaigra od prvog minuta
de-medina.jpg
HronikaJEDVA SAM IZVUKAO ŽIVU GLAVU, ZAMALO DA ME ZAKOLJE! Filipa unakazio pas na ulici: Skočio je na mene, ščepao za ruku, pali smo...
6111-copy.jpg