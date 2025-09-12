Društvo
UŽAS U ŠKOLI U BOLJEVCU: Pas ujeo devojčicu (7) dok je bila na času fizičkog vaspitanja, dete hitno prevezeno u Dom zdravlja
U dvorištu osnovne škole u Boljevcima tokom časa fizičkog vaspitanja pas je danas napao i ujeo devojčicu (7), koja se nalazila na času fizičkog vaspitanja.
Povređeno dete odmah je prevezeno u Dom zdravlja, gde joj je ukazana medicinska pomoć. O incidentu su obavešteni policija i služba zoohigijene, koja traga za psom.
Deca su bila uznemirena posle napada, a škola je predutela dodatne mere.
