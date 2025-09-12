Društvo
NESTALA MILKICA MILENKOVIĆ IZ ĆURPIJE: Otišla na pijacu i u laboratoriju i tada joj se gubi svaki trag - ako je vidite, zovite policiju
Milkica Milenković (52) nestala je u Ćupriji u petak, 5. septembra kada je otišla na pijacu i da podigne majčine rezultate u laboratoriji, navodi portal Nestali Srbija.
Živi sa majkom u skromnim životnim uslovima. Boluje od depresije i anksioznosti.
Sitnije je građe, visine oko 170 cm, ima smeđu kosu i oči.
U slučaju da je primetite odmah obavestite policiju!
