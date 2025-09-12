Slušaj vest

Milkica Milenković (52) nestala je u Ćupriji u petak, 5. septembra kada je otišla na pijacu i da podigne majčine rezultate u laboratoriji, navodi portal Nestali Srbija.

Živi sa majkom u skromnim životnim uslovima. Boluje od depresije i anksioznosti.

Sitnije je građe, visine oko 170 cm, ima smeđu kosu i oči.

U slučaju da je primetite odmah obavestite policiju!

