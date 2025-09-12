Slušaj vest

U Nišu je otvoren poseban kafić gde možete uživati u društvu maca, popiti kafu i možda pronaći svog novog krznenog prijatelja.

Kasija je došla u lokalu druženja Azra u centru Niša sa jasnom namerom da pronađe krznenog prijatelja, te je pristala da razgovara za Kurir televiziju:

- Ja hoću jednu macu koja se mazi i koja se voli - rekla je ona.

Kasija Foto: Kurir Televizija

Ovo nije samo kafić, to je utočište za napuštene mace. Mačke u ovom lokalu slobodno šetaju, igraju se i maze sa gostima.

- Ja sam od uvek pomagala macama, još kao mala sam ih spašavala kad su bile mnogo male, tu je bilo i hranjenje na špric, na flašice i stvarno sam od uvek volela mace, a na ulici su one jako ugrožene, nažalost. Želela sam da otvorim mesto koje će moći da pomaže macama. Ovde žive mace sve dok se ne udome, one najugroženije, one koje su male, ostavljene na ulicama, gladne, bolesne, dok se ne izleče i ne nađu svoj dom. A ujedno i ljudi mogu lepo da se provedu, da uživaju, da popiju piće, piće je besplatno i naravno da po želji ostave donacije za mace - rekla je Vanja Trninić, iz Udruženja “Azra”.

Vanja Trninić Foto: Kurir Televizija

Trenutno u lokalu živi 15 maca, ali taj broj se stalno menja. Udomljavaju se, ali i dolaze nove.

- Mace su na poseban način najbolji prijatelji. Kad god se osećam loše, maca dođe, legne mi u krilo, prede. Kao da znaju, kao da prosto osećaju kad se neko loše oseća i dođu da nas raspolože. Svaka ima svoj karakter. Neke su razigrane, neke su malo veće spavalice. Zaista su sve unikatne i ne daju na sebe. Imaju jak karakter, mogu da budu i tvrdoglave - rekla je Trninić.

Ljubitelji mačaka su oduševljeni ovim konceptom:

- Ovo je fenomenalno, super što postoji ovako jedno mesto u gradu za male ljubimce i što su zbrinuti ovde. Tako da može ko voli životinje da dođe da se igra sa macama, da ih mazi i udomi i tako - rekao je naš sagovornik.

Sagovornica za Kurir Foto: Kurir Televizija

- Ovde sam prvi put i jako mi se ova ideja dopada, da ovako nešto zaživi i drago mi je zbog maca koji će biti spašeni i udomljeni - istakla je sagovornica.

Lokal udruženja radi četvrtkom, petkom i subotom od 16 do 22 časa i nalazi se na Obilićevom vencu 45.

U Nišu otvoren kafić gde možete pronaći novog krznenog ljubimca! Prava prilika za sve ljubitelje mačaka: Gosti mogu popiti kafu i pružiti dom napuštenim macama Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs