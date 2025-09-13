Društvo
DETE (5) IZ SRBIJE NA PLAŽI U GRČKOJ UJEO VUK? Hitno prevezeno u bolnicu
Petogodišnje dete iz Srbije ujeo je vuk na plaži u Grčkoj u blizini grada Neos Marmaras, navodi Instagram stranica "nikana.gr".
Prema njihovim rečima, nakon ugriza, porodica je stigla hitno u zdravstveni centar Agios Nikolaos na Sitoniji.
Snimci sa sigurnosnih kamera potvrdili su da je dete primilo ugriz verovatno od vuka, ali događaj se još uvek ispituje.
Detetu je odmah ukazana prva pomoć, a onda je prebačeno u bolnicu u Poligirosu na Halkidikiju, gde su lekari sproveli neophodne postupke za zbrinjavanje rane od napada vuka.
Dete je zatim otpušteno iz bolnice.
Kako navode, dete je istraumirano, baš kao i roditelji.
Kurir.rs/Blic
