Policajac reguliše saobraćaj na granici sa kolonom vozila

Tokom drugog septembarskog vikenda broj putničkih vozila na auto-putevima je manji, pa su i zadržavanja na putničkim terminalima srpskih graničnih prelaza uobičajena.

To, prema saopštenju AMSS, nagoveštava kraj letnje turističke sezone, ali i olakšava vožnju na najfrekventnijim pravcima kroz zemlju.

Uslovi za vožnju su bolji nego prethodnih dana, osim u košavskom području gde pojačan vetar može otežati vožnju.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema podacima „Puteva Srbije“, nema zadržavanja. Isto važi i za putničke terminale na granicama, ni na ulasku ni na izlasku iz zemlje nema čekanja, navodi Uprava granične policije.