Tokom drugog septembarskog vikenda broj putničkih vozila na auto-putevima je manji, pa su i zadržavanja na putničkim terminalima srpskih graničnih prelaza uobičajena.

To, prema saopštenju AMSS, nagoveštava kraj letnje turističke sezone, ali i olakšava vožnju na najfrekventnijim pravcima kroz zemlju.

Uslovi za vožnju su bolji nego prethodnih dana, osim u košavskom području gde pojačan vetar može otežati vožnju.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema podacima „Puteva Srbije“, nema zadržavanja. Isto važi i za putničke terminale na granicama, ni na ulasku ni na izlasku iz zemlje nema čekanja, navodi Uprava granične policije.

Jedino se na teretnim terminalima na graničnom prelazu Batrovci beleži zadržavanje do 60 minuta, dok na ostalim prelazima nema dužih čekanja za sve kategorije vozila.

