Poslednji poziv za letovanje iz snova: 10% popusta na Iberostar Royal El Mansour 5★ – luksuz uz Mediteran do kraja sezone!
Ako želite da doživite Tunis u njegovom najlepšem obliku, kroz miris mora, toplotu peska i dah orijentalnog šarma – Mahdia je pravo mesto da započnete svoju priču. Nekada malo ribarsko selo, danas jedno od najlepših letovališta severne Afrike, Mahdia osvaja svojom jednostavnošću i spokojem. Tiha, mirna i intimna, potpuno različita od užurbanih gradova poput Susse ili Monastira, ona nudi spoj istorije, kulture i beskrajnih plaža obojenih zlatom sunca. A srce ovog raja čini hotel Iberostar Selection Royal El Mansour 5★, koji sada dolazi i sa posebnom ponudom – 10% popusta za boravke do kraja sezone. Akcija traje do 30. septembra, što je prilika da leto produžite bar još jednom pričom koju ćete pamtiti.
Na samo kilometar od centra Mahdije, tik uz sopstvenu peščanu plažu, hotel Iberostar Selection Royal El Mansour 5★ pruža osećaj luksuza, ali onog toplog, nenametljivog, u kojem se čovek odmah oseća kao kod kuće. Kompleks se prostire uz more, pa vam je svaki dan obojen talasima koji nežno zapljuskuju obalu. Ležaljke i suncobrani čekaju vas bez ikakvih doplata, a miris soli i pesak pod nogama prati vas sve do balkona vaše sobe.
Sobe odišu modernim, ali prijatnim dizajnom, a svaki pogled sa terase pretvara se u razglednicu koju ćete pamtiti zauvek. Porodice mogu da biraju prostrane apartmane, dok parovi često traže intimniji kutak uz more. Posebno je važno što su u hotelu mislili i na goste sa posebnim potrebama, pa se svako ovde oseća dobrodošlo.
Ono što dodatno čini ovo letovanje posebnim jesu mirisi i ukusi Tunisa, Ono što dodatno čini ovo letovanje posebnim jesu mirisi i ukusi Tunisa, koje ćete doživeti kroz bogatu All Inclusive uslugu u hotelu. U glavnom restoranu hrane nikada ne manjka, ali pravi dragulj je à la carte restoran „Al Sofra“, gde se autentični specijaliteti pripremaju sa ljubavlju i tradicijom. Tokom dana, barovi uz bazen i plažu idealni su za predah, a veče se može završiti u mavarskom kafeu, uz šoljicu čaja sa nanom i dah istorije u svakom gutljaju.
Hotel Iberostar Selection Royal El Mansour 5★ jednako je privlačan porodicama, parovima i putnicima koji žele aktivan odmor. Deca ovde imaju svoj svet: mini klub, igralište i animacije, dok odrasli biraju između sportova na vodi, tenisa, streljaštva ili jednostavno, mira u spa centru sa hamamom, masažama i tretmanima koji vraćaju energiju.
A kada poželite da osetite duh mesta, Mahdia će vas dočekati svojim uskim uličicama, starom medinom i ribarskim lukama u kojima život protiče bez žurbe. Poseban doživljaj su lokalne pijace, gde šarenilo začina i toplina domaćina otkrivaju pravi karakter Tunisa.
Zašto baš sada?
Kraj leta u Tunisu donosi prijatnije temperature i manju gužvu, a sa sadašnjom ponudom tu je i razlog više, 10% popusta na sve boravke do kraja sezone.Rezervaciju je dovoljno napraviti do 30. septembra, i Tunis postaje pristupačniji nego ikada, bez kompromisa kada su luksuz i udobnost u pitanju.
Ako tražite destinaciju koja spaja egzotiku Afrike, toplinu Mediterana i luksuz koji se pamti, Iberostar Selection Royal El Mansour 5★ u Mahdiji je mesto koje vas neće izneveriti. Ovde ćete pronaći mir na plaži, porodičnu zabavu, ukusnu hranu i mogućnost da upoznate Tunis iznutra. A sada, uz popust, vaša prilika da doživite Mahdiju nikada nije bila bliža.
U ponudi su svakako i drugi hoteli, koje možete detaljnije proučiti na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, kao i uraditi online rezervaciju bilo da se odlučite za letovanje u Italiji, novoj destinaciji u ponudi, ili za neku od destinacija koje u ponudi imamo godinama - Turska, Egipat, Tunis...
Turistička agencija 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), koji saobraća svake subote.
Za dodatne informacije i pitanja, uvek se možete obratiti pozivom call centra 011 655 78 00.
