Beogradska rečna policija sinoć je sprečila potencijalnu tragediju na reci Savi, kada je tokom redovnog patroliranja uočila da je terasa splava "Veslački klub" preopterećena brojem ljudi i opasno nagnuta ka površini vode.

Kako se saznaje, zbog ozbiljne opasnosti da voda prodre na konstrukciju, na lice mesta su odmah upućene dodatne policijske snage, a o događaju su obaveštene i nadležne službe. Po naređenju stručnih ekipa, posetioci su evakuisani i svi su bezbedno napustili objekat pre nego što je došlo do većih posledica.

Na splavu se u tom trenutku nalazilo više od 200 mladih ljudi, potvrdio je menadžer objekta.

Inspektori Odeljenja za inspekcijske poslove bezbednosti plovidbe utvrdiće da li je splav uopšte registrovan i da li poseduje sve dozvole za rad, dok će ostale nadležne institucije ispitati poštovanje zakonskih propisa.

Zahvaljujući brzoj reakciji rečne policije, sprečena je nesreća većih razmera, a istraga će pokazati ko je odgovoran za ugrožavanje bezbednosti gostiju.

(Kurir.rs/Telegraf)

