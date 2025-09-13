Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Puls Srbije vikendu”, uz razgovor sa gostima u studiju, biće reči o:

• U nedelji između gej i vojne parade - naslućuje li se smirivanje tenzija u društvu?

• Iz prvog reda: da li Srbiji trebaju nuklearne elektrane?

• Sve više mladih javno poručuje s društvenih mreža "depresivan sam" - zašto ih niko ne čuje?