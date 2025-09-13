HLADNI FRONT JURI KA SRBIJI, STIŽE NEVREME: Temperatura pada, očekuju se grmljavinske oluje, a evo kada i gde
Prvi dan vikenda doneće Srbiji sunčan i pravi letnji dan. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32, u Beogradu do 30 stepeni.
Očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra i u košavskom području biće jak.
Drugi dan vikenda doneće promenu vremena. U ovom času preko Alpa i severa Italije premešta se hladni front, koji će do Srbije stići sutra.
U nedelju sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta i ciklona, uz jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i to već ujutro i pre podne u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, najavio je Đorđe Đurić.
Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode, uz grad, olujni vetar, obilnije pljuskove i jače gromove.
Duvaće jugoistočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata i u Podunavlju i sa olujnim udarima. Krajem dana vetar u skretanju na severozapadni, prolazno na udare i jak. Maksimalna temperatura biće od 24 na severozapadu do 30 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu do 27 steopeni.
Početkom sledeće sedmice stabilizacija vremena.
U ponedeljak svežije. Maksimalna temperatura biće od 20 do 24, u Beogradu do 22 stepena.
U utorak sunčano i toplije. Maksimalna temperatura od 23 do 27, u Beogradu do 25 stepeni.
(Kurir.rs/Telegraf)