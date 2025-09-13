Slušaj vest

Prvi dan vikenda doneće Srbiji sunčan i pravi letnji dan. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32, u Beogradu do 30 stepeni.

Očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra i u košavskom području biće jak.

Drugi dan vikenda doneće promenu vremena. U ovom času preko Alpa i severa Italije premešta se hladni front, koji će do Srbije stići sutra.

U nedelju sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta i ciklona, uz jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i to već ujutro i pre podne u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, najavio je Đorđe Đurić.

Foto: Printscreen/RHMZ

Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode, uz grad, olujni vetar, obilnije pljuskove i jače gromove.

Duvaće jugoistočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata i u Podunavlju i sa olujnim udarima. Krajem dana vetar u skretanju na severozapadni, prolazno na udare i jak. Maksimalna temperatura biće od 24 na severozapadu do 30 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu do 27 steopeni.

Početkom sledeće sedmice stabilizacija vremena.

U ponedeljak svežije. Maksimalna temperatura biće od 20 do 24, u Beogradu do 22 stepena.

U utorak sunčano i toplije. Maksimalna temperatura od 23 do 27, u Beogradu do 25 stepeni.