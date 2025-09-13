U čak 140 gradova i opština širom Srbije i ove subote održavaju se skupovi građana koji se protive blokadama. Ovo je najmasovniji odgovor naroda koji poručuje da će stati na put nasilju i blokadama. Skupovi su prijavljeni, a građani traže normalan, život, kretanje, rad, učenje, slobodu.