U čak 140 gradova i opština širom Srbije i ove subote održavaju se skupovi građana koji se protive blokadama. Ovo je najmasovniji odgovor naroda koji poručuje da će stati na put nasilju i blokadama. Skupovi su prijavljeni, a građani traže normalan, život, kretanje, rad, učenje, slobodu.

Gosti:

  • prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka
  • prof. Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost
  • prof. Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment upravljanja u državnoj upravi
  • Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS
  • Srbislav Filipović, politički analitičar
  • Aleksandar Jerković, predsednik Pokreta „Nema nazad, iza je Srbija“

Kurir televizija je i ovog vikenda sa gledaocima i sa narodom na ulici.

Budite uz naš specijalni program danas od 18.35

Voditeljka Silvija Slamnig