Društvo
SPECIJALNA EMISIJA NA KURIR TELEVIZIJI DANAS OD 18.35: NAROD PROTIV BLOKADA – SRBIJA TE ZOVE
U čak 140 gradova i opština širom Srbije i ove subote održavaju se skupovi građana koji se protive blokadama. Ovo je najmasovniji odgovor naroda koji poručuje da će stati na put nasilju i blokadama. Skupovi su prijavljeni, a građani traže normalan, život, kretanje, rad, učenje, slobodu.
Gosti:
- prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka
- prof. Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost
- prof. Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment upravljanja u državnoj upravi
- Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS
- Srbislav Filipović, politički analitičar
- Aleksandar Jerković, predsednik Pokreta „Nema nazad, iza je Srbija“
Voditeljka Silvija Slamnig