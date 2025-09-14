Slušaj vest

Na teritoriji Srbije danas će biti nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ ističe da će za konkretne lokacije biti izdata hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Prema prognozi RHMZ, prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne krajeve do kraja dana će se proširiti i na celu Srbiju.

Izraženiji pljuskovi se očekuju posle podne i uveče kada je moguća i veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada. U košavskom području u prvom delu dana duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.

Vetar će posle podne biti u slabljenju i u skretanju na severozapadni, osim u oblasti najintenzivnijih grmljavinskih procesa gde može biti jak i olujni. Najniža temperatura biće od 12 do 20 stepeni, a najviša od 23 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije.

U Beogradu se očekuje ujutru i pre podne suvo vreme uz postepeno naoblačenje i umeren i jak jugoistočni vetar.

Posle podne uslediće kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji u pojedinim delovima grada mogu biti izraženiji. Vetar će posle podne biti u slabljenju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura biće od 16 do 20 stepeni, a najviša oko 26.

