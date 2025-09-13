Društvo
KURIR TELEVIZIJA JE I U PETAK, 12. SEPTEMBRA, BILA NAJGLEDANIJA KABLOVSKA TELEVIZIJA KOLAŽNOG TIPA
Kurir televizija je, prema zvaničnim rezultatima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 12. septembra bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa, na totalu i u ciljnoj grupi (gledaoci od 18 do 49 godina starosti).
Kurir televizija nastavlja da beleži uspeh u gledanosti, krojeći program po meri gledalaca, pažljivim odabirom sadržaja - emisija iz sopstvene produkcije, kao i serijskog programa.
Hvala na poverenju! Nastavljamo da osluškujemo vaše želje i da isporučujemo sadržaje po vašem ukusu.