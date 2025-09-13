Slušaj vest

Penzionerka iz Crne Gore (ime i prezime poznato redakciji) verovala je da je osvojila automobil u Fejsbuk nagradnoj igri, a onda je ostala bez 300 evra!

Penzionerka je prevarena od strane jedne Fejsbuk grupe i lažnog menadžera koji joj je obećao nagradu, od nje su tražili da plati "troškove šlepa", a zatim su nestali bez traga.

Iako se prilikom ulaska na pomenutu Fejsbuk stranicu mogu videti arapska slova, ona je i pored toga nasela.

Njoj su rekli da je to firma sa sedištem u Vranju.

Za nju je sve delovalo potpuno uverljivo. Pravila igre su bila takva da ko podeli njihov profil u što više grupa osvaja glavnu nagradu, odnosno automobil.

Javili su joj ubrzo da je ona pobedila i da je njeno jedino da plati troškove šlep službe u iznosu od 300 evra. Potom su tražili još 250, a kada je to odbila, rekli su joj da "nema ništa od automobila" i isključili telefone.

- Živim sama i igrala sam to iz dosade, javila mi se ta firma i rekli su kako sam ja pobedila u igri i kako sam osvojila "fiat 600". To su mi javili porukom na Fejsbuku, onda su mi tražili adresu kako bi poslali ugovor o poklonu. Nakon 15 dana to je stiglo ja sam potpisala. U tom ugovoru je pisalo da oni plaćaju carinu, a ja šlep službu - priča prevarena penzionerka za Kurir.

Rekli joj da je osvojila ovaj automobil Foto: Privatna arhiva

Potom joj se ta pošiljka vratila jer je pisalo "nedovoljna adresa", odnosno na toj adresi ne postoji ta firma.

- Posle me zvao njihov menadžer i rekao mi da treba da pošalje auto i da uplatim 300 evra i kako će to Marko vozač te šlep službe meni da dotera kola. Pozajmila sam novac i uplatila im. Nakon 20 minuta me zvao i rekao da je primio pare, da odmah kreće i prekinula se veza. Potom me je oko ponoći zvao taj Marko vozač šlep službe i rekao kako je navodno prešao jednu granicu, ali je umoran i mora da prenoći - navodi ona.

Ugovor koji su joj poslali da potpiše Foto: Privatna arhiva

Potom ju je narednog jutro ponovo zvao menadžer te firme i rekao kako tek kreće šlep služba.

- Upitala sam ga: "Zar nije krenuo sinoć?", a on mi je prekinuo vezu. Onda me zvao taj vozač šlep službe negde oko 16 časova i rekao da treba da uplatim još 250 evra za još neke troškove. Rekla sam da nemam, pitala ga da l on ima kod sebe, rekao je da nema i da ima samo 100 evra. Rekla mu da zove firmu da mu pomognu, tu se završio razgvor i on se više nije javljao - priseća se ona.

Nakon četiri dana zvala je ponovo menadžera koji joj je rekao da je šlep služba vratila auto jer nije uplatila još 250 evra.

- Zvala sam tog komšiju da pozajmim pare, ali razmišljali smo i posumnjali da nije možda prevara neka. Već u ponedeljak nijedan od tih brojeva nije bio u funkciji. Nit para, nit auto. Nije meni sad do tih kola, nego do tih para što sam pozajmila od tog čoveka. To je kriminal, ko zna koliko još ljudi je prevareno. Nisam ih prijavila, to bi se oteglo. Sinovi su van sebe kako sam im saopštila, samo što se nisu odrekli. Školovana sam, nisam glupa, ne mogu da veruju da sam sebi to dozvolila - zaključila je prevarena penzionerka.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa čovekom koji se našoj sagovornici predstavio kao menadžer, ali broj nije u funkciji. Na broj telefona vozača šlep službe se javio čovek koji tvrdi da se ne zove Marko i da nema nikakve veze sa prevarom i šlep službom.