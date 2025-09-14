Slušaj vest

Dečak od šest godina sa dijagnozom razvojne disfazije postao je meta zadirkivanja među vršnjacima.

Njegova majka podelila je svoju bol i apelovala na roditelje da ne okreću glavu.

- Dete još malo pa puni 6 godina, dijagnoza f83 razvojna disfazija, neverbalan. Živimo u manjem mestu, trudimo se svim silama, napredak je spor ali ga ima. Imali smo tu nepriliku da čujemo i vidimo kako ga vršnjaci zadirkuju - požalila se ona na sajtu "Ispovesti".

Dodala je da nju to mnogo boli.

Majka podelila svoju bol Foto: Profimedia

- Ljudi, ja vam ne mogu opisati moj psihički bol. Roditelji njegovih vršnjaka nemo posmatraju ili se smeju... - napisala je.

Majka je apelovala na sve roditelje da uče svoju decu empatiji, ali i da sami reaguju na nepravdu.

Korisnici su u komentarima navodili da pojedina deca mogu biti okrutna.

- Danas je postalo normalno da se deca vaspitavaju da budu neljudi i nekulturni - glasi jedan od komentara.