O tome kakvo vreme nas očekuje do kraja ove, ali i sledeće nedelje, za Kurir televiziju vremensku prognozu iznela je Aleksandra Travica, meteorolog RHMZ-a.

- Sutra nas očekuje epizoda prolaznog naoblačenja sa severozapada koje će doneti ujutru i prepodne severnim i zapadnim krajevima kišu, pljuskove i grmljavinu, a do kraja dana će se to naoblačenje proširit i na ostatak zemlje. U drugom delu dana se očekuju intezivniji pljuskovi, moguća je pojava grada i vetar koji može biti jak i olujan u zoni najintezivnijih grmljavinskih procesa - kaže Travica.

Vremenski preokret: Evo kakvo vreme nas očekuje u narednim danima Izvor: Kurir televizija

Travica dodaje da sutra ujutru i prepodne će na jugu Banata duvati jak, čak i olujni jugoistočni vetar.

- Ovo će biti prolazno naoblačenje, a tokom sledeće nedelje nas očekuje pretežno sunčano vreme, ali će uslova za padavine biti još u ponedeljak prepodne na istoku i jugoistoku zemlje. Biće relativno toplo za ovaj period godine.

Travica navodi da sutra bilo koji deo Srbije može imati izraženi pljusak ili pojavu grada, ali će najizraženije biti u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim delovima Srbije.

- Apelujem na građane da prate naš sajt jer ćemo sat ili dva unapred mi izdavati upozorenja na nepogode - kaže Travica.

