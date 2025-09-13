Slušaj vest

O tome kakvo vreme nas očekuje do kraja ove, ali i sledeće nedelje, za Kurir televiziju vremensku prognozu iznela je Aleksandra Travica, meteorolog RHMZ-a.

- Sutra nas očekuje epizoda prolaznog naoblačenja sa severozapada koje će doneti ujutru i prepodne severnim i zapadnim krajevima kišu, pljuskove i grmljavinu, a do kraja dana će se to naoblačenje proširit i na ostatak zemlje. U drugom delu dana se očekuju intezivniji pljuskovi, moguća je pojava grada i vetar koji može biti jak i olujan u zoni najintezivnijih grmljavinskih procesa - kaže Travica.

Vremenski preokret: Evo kakvo vreme nas očekuje u narednim danima Izvor: Kurir televizija

Travica dodaje da sutra ujutru i prepodne će na jugu Banata duvati jak, čak i olujni jugoistočni vetar.

- Ovo će biti prolazno naoblačenje, a tokom sledeće nedelje nas očekuje pretežno sunčano vreme, ali će uslova za padavine biti još u ponedeljak prepodne na istoku i jugoistoku zemlje. Biće relativno toplo za ovaj period godine. 

Travica navodi da sutra bilo koji deo Srbije može imati izraženi pljusak ili pojavu grada, ali će najizraženije biti u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim delovima Srbije.

- Apelujem na građane da prate naš sajt jer ćemo sat ili dva unapred mi izdavati upozorenja na nepogode - kaže Travica. 

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoHLADNI FRONT JURI KA SRBIJI, STIŽE NEVREME: Temperatura pada, očekuju se grmljavinske oluje, a evo kada i gde
IMG-20250708-WA0050.jpg
DruštvoMAGLOVITO JUTRO, KIŠA DANAS U JEDNOM DELU SRBIJE: RHMZ najavio i grmljavinu, evo šta nas čeka narednih dana
Saobraćaj u Beogradu
DruštvoRHMZ OBJAVIO KAKVO NAS VREME ČEKA ZA VIKEND, ALI I SLEDEĆE NEDELJE Smenjuju se kiša i toplo vreme, da li će jesen "pokazati zube"?
whatsapp-image-20231122-at-3.05.47-pm-1.jpg
DruštvoKIŠA I DANAS U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Temperatura do 29 stepeni, evo šta nas čeka za vikend
Vremenska prognoza

BEOGRAD POGODILA NAJVEĆA SUŠA U POSLEDNJIH 100 GODINA Letnje temperature nas ne napuštaju ni u oktobru - Meteorolog tvrdi: Jesen će početi jako toplo  Izvor: Kurir televizija