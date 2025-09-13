Slušaj vest

Vlasnica jedne dečije igraonice iz Srbije Nina iznela je ozbiljne optužbe na račun torti koje se naručuju za dečije rođendane, u više navrata uočeni su stiropor, plastika i papir kao dekoracija.

Roditelji koji organizuju rođendanske proslave u igraonicama često veruju da su sve komponente torte bezbedne za decu. Ipak, prema upozorenju vlasnice dečije igraonice, to nije uvek slučaj, jer se, kako tvrdi, na tortama redovno pojavljuju ukrasi napravljeni od stiropora, plastike i papira, a deca ih, naravno, stavljaju u usta misleći da su jestivi.

- Imam jedno pitanje za ove gospođe koje prave rođendanske torte. Ko vas je ikada naučio da na tortama stavljate stiropor? Znači, većina vas zna da smo skoro otvorili dječiju igranicu i imali smo slučaj da nam je dete umalo pojelo stiropor. Kako? Na torti su bile kuglice, nalik pops kuglicama, koje su bile u raznim bojama. Dečak je naravno uzeo tu kuglicu, zagrizao je i srećom smo videli da je to zapravo bio stiropor - ispričala je ona na svom Tiktoku.

Međutim, to, kako tvrdi, nije bio izolovan slučaj.

- Posle te torte je bilo minimum pet torti s istim slučajem, sa stiroporom, plastikom i papirom. Sad samo me zanima koji pametan mozak se setio toga da se na dečijim tortama stave stiropor i papir. Nadam se da imate neki pametan odgovor - dodala je ona.

Podsećamo da ovo nije izolovan slučaj. Pre godinu i po dana desetak mališana je završilo u bolnici nakon što su u mafinima na rođendanu pojeli žicu koja je služila da ukrase figuricu. Tada je otkriveno da su dekoracije često pričvršćene čačkalicama ili metalnim žicama, odnosno materijalima koji mogu lako da izazovu povredu.