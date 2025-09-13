Slušaj vest

Tema o kojoj svi šapuću, a mladi vrište, je depresija. Sve veći broj tinejdžera i studenata na društvenim mrežama javno priznaje da se bori sa tugom, prazninom i mislima koje nikome ne bi smele da budu teret.

Ana Gretić Foto: Kurir Televizija

Šta roditelji propuštaju, a kada država ne bi smela da ćuti? Šta nam poručuju ti statusi, storiji i objave?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Mladen Obradović, teolog, Leo Ivanišević, psiholog, kao i Ana Gretić, student istorije.

Gretić: Otvoreno pričam o odlasku na psihoterapiju da bih podstakla i druge da rade na sebi

Gretić je jedan od primera ovakvog iskustva omladine, pa je ona putem platforme TikTok stvorila svoj kanal komunikacije sa pratiocima:

- Mislim da je virtuelna stvarnost postala neodvojivi deo naše svakodnevnice. Naš posao, mejlovi i sve je u tom telefonu. To nije baš dobro, ali ja sam se okrenula društvenim mrežama jer tako mogu da doprem do više ljudi. Društvene mreže nisu nužno loše, već samo treba da biramo koji sadržaj gledamo - kaže Gretić.

Ona dodaje da je ipak problematično to što internet jeste dostupan svima, pa bilo ko može putem svog telefona da napiše ili kaže nešto što je štetno.

- Ja sam svoju priču podelila, o zlostavljanju u osnovnoj i srednjoj školi i izostajanju reakcije, jer u ovakvim situacijama kažemo to su deca, to će sve proći. Ja sam otvoreno pričala o odlasku na psihoterapiju, da radim na sebi u nadi da podstaknem i druge na tako nešto - kaže Gretić.

Vapaj omladine: Zašto se sve više mladih okreće društvenim mrežama za pomoć sa depresijom? Izvor: Kurir televizija

Gretić kaže da u osnovnoj i srednjoj školi pri obraćanju školskom psihologu zbog problema koje neko možda ima, mlada osoba se susreće sa odgovorom da je to samo posledica puberteta i da će sve proći.

- Sa 24 godine postoje stvari gde ja imam zadršku jer je meneneko ubeđivao da je normalno da budem meta vršnjačkog nasilja jer sam drugačija po bilo čemu - kaže ona.

Obradović: Izgubio se smisao postojanja

Obradović tvrdi da živimo u vremenu koje je nastalo kao posledica višedecenijskog bezbožnog doba u kome su živeli naši roditeljim, bake i deke:

- To je bila simulacija života kada su ljudi mislili da žive u stabilnosti, da imaju mir i sigurnu budućnost. Onda se to sve srušilo kao kula od karata. Ta građevina socijalističke Jugoslavije je bila izgrađena na pogrešnim temeljima. Stvorila se velika praznina, to je zemlja koja je bila lišena najboljih naučnika, inženjera, domaćina, episkopa...

Obradović dalje objašnjava da smo bili lišeni dela naše elite dok smo živeli u bezbožnom društvu, pa je tu smisao izostao za mnoge stanovnike:

Mladen Obradović Foto: Kurir Televizija

- Kao zamenu za Boga su mnogi držali slike Josipa Broza Tita. U školi smo imali sliku, to je bila najvažnija ličnost, u bukvaru je prva strana bila njegova slika, u školi ste prvo naučili da ste pioniri i da treba da mu položite zakletvu, umesto da se molimo Bogu. U toj praznini, došli su ratovi, raspad države i agresija zapada. Izgubio se smisao postojanja. Generacija mojih roditelja je izgubila tlo pod nogama - kaže Obradović.

On dodaje da je na generaciji Zed sada da sve ovo nadoknadi, ali kaže da ukoliko čovek internet koristi na pravi način vrlo brzo može doći do sjajnih saveta i pomoći.

- Ipak internet dovodi i do otuđenja. Što smo bliži ekranima, to smo udaljeniji od ljudi. Imate decu koja sede zajedno na klupi i niko ne razgovara, samo gledaju u telefon - kaže Obradović.

Ivanišević: Zahtev da budete jaki stvara depresiju

Ivanišević kaže da današnja generacija nije slabija, već se od nje očekuje da bude jaka i u oblastima koje su problematične čak i za odrasle:

- Mladi su glasniji u smislu da imaju novi kanal kojim mogu da se obrate i podele nešto sa svetom. Omogućeno im je da budu glasniji. Važno je da gledamo taj transgeneracijski pomak - kaže Ivanišević.

Foto: Kurir Televizija

On objašnjava da su neke starije generacije iz svog lošeg iskustva tokom odrastanja naučile da "se stisnu", budu jaki i trpe, pa junački proguraju kroz teške životne situacije:

- To je onda šta ćemo naučiti decu, a to nije dobro. Depresiju to i stvara, zahtev da budete jaki, izdržljivi, sve držite pod kontrolom, progurate kroz prvi gubitak, drugi gubitak, prvi poraz, drugi poraz... U nekom trenutku mora doći do sloma i onda dolazi do depresije, naše nemogućnosti da tugujemo - kaže Ivanišević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs