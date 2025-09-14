Slušaj vest

LOZNICA – Kao naručena je današnja subota za druženje na otvorenom, a odgovarala je i učesnicima rekreativne vožnje ”Pokreni točak zdravlja”, od Loznice do Tršića, koju je priredila Turistička organizacija grada Loznice (TOGL). Tradicionalna vožnja, dan uoči završene svečanosti Vukovog sabora, okupila je veći broj biciklista različitih uzrasta, a bilo je i čitavih porodica, mama i tata koji su se vozili sa svojim naslednicima.

1/4 Vidi galeriju Vožnja bicikla od Loznice do Tršića Foto: T.Ilić

Prema rečima Aleksandre Purić, direktorke TOGL, najpre je održana ‘‘vožnja biciklićima’‘ za mališane od dve do šest godina, a šetalištem se od prostorije Turističke organizacije do Vukovog doma kulture provozalo više od trideset malih biciklista. Za nešto starije učesnike vožnje do Tršića, duge sedam kilometara, na startu su podeljeni pokloni, rančevi sa natpisom ‘‘Pokreni točak zdravlja’‘ ukojima su dobili fluroscentni prsluk, pumpu za bicikl, sajlu, vodu, slatkiš i još neke sitnice. Osim vožnje učesnicima je prijala i pauza u Klupcima gde su se okrepili pitama sa 15. ‘‘Pitijade’‘, a u Tršiću su im, kao i na prethodnim vožnjama, priređena zanimljiva nadmetanja u više disciplina. Najuspešniji su za pokazanu veštinu dobili prigodne nagrade.