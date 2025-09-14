PEDALE OKRETALO I MLADO I STARO Po idealnom vremenu vozilo se od Loznice do Tršića - pokreni točak zdravlja (FOTO)
LOZNICA – Kao naručena je današnja subota za druženje na otvorenom, a odgovarala je i učesnicima rekreativne vožnje ”Pokreni točak zdravlja”, od Loznice do Tršića, koju je priredila Turistička organizacija grada Loznice (TOGL). Tradicionalna vožnja, dan uoči završene svečanosti Vukovog sabora, okupila je veći broj biciklista različitih uzrasta, a bilo je i čitavih porodica, mama i tata koji su se vozili sa svojim naslednicima.
Prema rečima Aleksandre Purić, direktorke TOGL, najpre je održana ‘‘vožnja biciklićima’‘ za mališane od dve do šest godina, a šetalištem se od prostorije Turističke organizacije do Vukovog doma kulture provozalo više od trideset malih biciklista. Za nešto starije učesnike vožnje do Tršića, duge sedam kilometara, na startu su podeljeni pokloni, rančevi sa natpisom ‘‘Pokreni točak zdravlja’‘ ukojima su dobili fluroscentni prsluk, pumpu za bicikl, sajlu, vodu, slatkiš i još neke sitnice. Osim vožnje učesnicima je prijala i pauza u Klupcima gde su se okrepili pitama sa 15. ‘‘Pitijade’‘, a u Tršiću su im, kao i na prethodnim vožnjama, priređena zanimljiva nadmetanja u više disciplina. Najuspešniji su za pokazanu veštinu dobili prigodne nagrade.
Učesnici rekreativne vožnje “Pokreni točak zdravlja” imali su do cilja pratnju saobraćajne policije i sanitet. Ovaj skup je ponovo pokazao da u Loznici ima dosta ljubitelja biciklizma kojima treba stvoriti uslove za bezbednu vožnju ne samo po gradu već i do Tršića, ili Banje Koviljače, odnosno biciklističke staze poput one od grada do Drine, a kojih nema.