Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) za sutra je najavio jako nevreme u celoj Srbiji, a posebno upozorenje izdato je za Beograd. Kako navode, vreme će sutra biti nestabilno sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, a u celoj Srbiji je na snazi narandžasto meteorološko upozorenje što znaci da je vreme opasno, u nekim delovima čak i zbog tri opasne pojave!

- Sutra će na teritoriji Srbije nestabilno sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmlјavinskih procesa - navodi se u upozorenju RHZM.

Kako navodi RHMZ, narandžasti meteoalarm je na snazi za celu Srbiju, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja sat do dva unapred.

Foto: RHMZ

Posebno upozorenje za Beograd

RHMZ je izdao i posebno upozorenje za područje Beograda na vremenske nepogode.

- Sutra na teritoriji Beograda nestabilno sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period i jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmlјavinskih procesa - navodi se u upozorenju za Beograd.

Šta nam stiže sutra, a šta sledeće nedelje

- U Srbiji se u nedelju očekuje prolazno naoblačenje sa severozapada, koje će doneti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Padavine će ujutro i pre podne zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne krajeve, a do kraja dana proširiće se i na ostale delove zemlje. Najizraženiji pljuskovi prognoziraju se posle podne i uveče, kada su mogući i obilniji pljuskovi za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada - navodi se u najavi RHMZ.

Kada je u pitanju vreme naredne nedelje, očekuje nas pretežno sunčano vreme uz promenlјivu oblačnost

- Kratkotrajne padavine očekuju se još samo u ponedelјak ujutru i pre podne na istoku i jugu, u utorak i sredu na severu Srbiji - navode.

Izdato hidrološko upozorenje

Na snazi je hidrološko upozorenje na celom toku Save, na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, na Peku, na Crnom i Belom Timoku, na Velikoj Moravi, kao i na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).