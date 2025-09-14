Slušaj vest

Tokom ratova devedesetih, Srbi su prošli kroz masakre, dok su se na području Balkana tokom oružanih sukoba činili i krvavi ratni zločini.

Upravo tada, u vreme kada je svaka sekunda značila život, delovala je helikopterska jedinica, koja je svojim letovima prevozila ranjenike, spasavala civile i donosila nadu tamo gde su se činile nemoguće misije. Njihov zadatak nije bio samo vojni, on je bio i human.

O svojim godinama u ovoj jedinici, za Kurir u emisiji "Neispričano" govorio je komandant helikopterske jedinice Eskadrila, tadašnji resor državne bezbednosti, kasnije komandant iste jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i autor knjige "Helikopterska jedinica prvih 50 godina", Slobodan Glavčić.

Na Vidovdan 2001. godine, Glavčić je učestvovao i u izručenju Slobodana Miloševića Hagu. On je na ovu temu za Kurir rekao:

- Izručenje bivšeg predsednika Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. To je jedan zadatak koji je jedinica izvršila, ali nikada nije želela. To je najteži zadatak koji smo imali u mandatu da uradimo. Opet, naše je bilo da se postavimo profesionalno prema svemu tome. U državi odlučuju ljudi koji odlučuju i ljudi izdaju zadatke. Naše je da uradimo ono što uradimo na najbezbedniji mogući način. Svaki zadatak za pilota je nešto novo, novo iskustvo i svaki pilot se raduje letačkom zadatku. O ovom zadatku, kad smo shvatili da treba da izvršimo, niko se nije radovao - kaže on.

Glavčić dodaje da je bilo posebno teško jer su oni Miloševića poznavali kao predsednika, te su se prema njemu odnosili kao prema predsedniku, sa dužnim poštovanjem, što je za njih činilo i čast.

- Naše navike, naše opredeljenje je bilo da spašavamo srpski narod, ma gde on bio. A ne da Srpskog čoveka, u ovom slučaju predsednika, isporučujemo nekome. Znači, to je nešto što u našim glavama nije red stvari. Ja sam ga ispratio tada, nažalost.

Glavčić kaže da je obično bila čast da predsednik odluči da bude putnik helikoptera, ali je sudbina Miloševića bila da on bude putnik ove jedinice pri napuštanju zemlje:

- To je zapravo upravo simbolika naslova knjige, da je to bio za nas poslednji predsednički let jer smo se mi tako odnosili prema tom zadatku kao prema zadatku čiji je cilj prevazilaženje predsednika. Nije tu bilo previše komunikacije sa Miloševićem. Njegovo držanje je bilo izuzetno dostojanstveno. Njegov odnos prema posadi je takođe bio poštovan kao i uvek. Odnos je bio kao i uvek. On je pozdravio posadu kad je došao kao da ide na neki uobičajeni zadatak. U takvim trenucima to samo mogu veliki ljudi da urade - kaže Glavčić.

On kaže da je upravo ovaj odnos prema posadi dodao novu gorčinu zadatku:

- To je još dodatno opterećavalo sudbinu naših pilota koji su taj zadatak uradili, još im je to emotivno povećavalo naboj i osećaj nelagodnosti za izvršenje jednog takvog zadatka, ali posao je posao.

