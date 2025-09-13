Slušaj vest

Ona je istakla da Boračka spomenica predstavlja simbol zahvalnosti za sve one koji su nam vraćali slobodu i koji su nam gradili državu.

"Svi ste vi, kada je bilo teško, stali na branik otadžbine. Neki od vas izgubili su svoje najmilije, a neki su ugrozili svoj život i svoje zdravlje. Zato smo došli da pomognemo, da razgovaramo i da zajedno rešavamo probleme", navela je ministarka.

Ona je istakla da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u ovoj godini, do sada, u gradu Negotinu isplatilo preko 28 miliona dinara za oblast boračko-invalidske zaštite.

Milica Đurđević Stamenkovski uručila boračke spomenice u Negotinu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Naglasila je da je jako važno da lokalna samouprava dodatnu pažnju posveti boračkoj populaciji i održavanju ratnih vojnih memorijala u svojoj opštini odnosno gradu.

"Hvala vam što ste došli da još jednom saberemo našu snagu i pokažemo da ćemo uvek biti tu za našu Srbiju, a i Srbija će uvek biti uz vas", poručila je Milica Đurđević Stamenkovski istakavši da njihovo herojstvo i junaštvo nikada ne sme da se zaboravi.

Boračka spomenica dodeljuje se na osnovu Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. U Borskom upravnom okrugu ukupno će biti dodeljeno oko 600 spomenica, a danas je uručeno više od 120.

Ministar Đurđević Stamenkovski održala je sastanak i sa predsednikom opštine Negotin Vladimirom Veličkovića, a obišla je i Centar za socijalni rad.

