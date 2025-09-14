Slušaj vest

Početkom devedesetih godina, kada se Jugoslavija raspadala, a narodi na prostoru Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine suočavali sa oružanim sukobima i krvavim ratnim zločinima, počela je jedna tiha, ali presudna borba. Borba iz vazduha. Ratni vihor doneo je stradanje i progone, a srpski narod u Hrvatskoj i Bosni bio je izložen ekstremizmu i masakrima.

Upravo tada, u vreme kada je svaka sekunda značila život, delovala je helikopterska jedinica, koja je svojim letovima prevozila ranjenike, spasavala civile i donosila nadu tamo gde su se činile nemoguće misije. Njihov zadatak nije bio samo vojni, on je bio i human.

"KRENULI SMO U LET BEZ POVRATKA" Komandant helikopterske jedinice Eskadrila o desantu na Kijevo: Ovako su spašene dve trudnice iz terorističkog okruženja Izvor: Kurir televizija

O svojim godinama u ovoj jedinici, za Kurir u emisiji "Neispričano" govorio je komandant helikopterske jedinice Eskadrila, tadašnji resor državne bezbednosti, kasnije komandant iste jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i autor knjige "Helikopterska jedinica prvih 50 godina", Slobodan Glavčić.

Desant na Kijevo, izvršen je juna meseca 1998. godine, a Glavčić je dobio zadatak da spasi trudnicu iz terorističkog okruženja.

- Srbija se suočavala sa najezdom terorizma, naše učešće je bilo u okviru tih potreba. Helikopterske jedinice već su imale dovoljno snage i dovoljno kapaciteta da mogu izvršavati na prostoru Kosova i Metohije najsloženije zadatke. Međutim, u tim svim aktivnostima Kijevo, selo na putnoj komunikaciji između Peći i Prištine je bilo u potpunom okruženju. Bilo je pokušaja pre toga da se to selo deblokira kopnenim snagama, međutim sve to nije dalo rezultata - objasnio je Glavčić.

On dodaje da se donela odluka da se izvrši desant iz vazduha kako bi se spasile dve trudnice, kako bi se ranjeni policajci takođe evakuisali, da im se ukaže odgovarajuća medicinska pomoć.

- Policajci u okruženju su bili na izmaku municije, nisu imali dovoljno za dalju dbranu. Nije problem da se dostavi pomoć i da se izvrši evakuacija trudnica i osoba kojima je ta evakuacija bila neophodna. Međutim, zadatak koji je izdat je izdat na način koji nije adekvatan težini tog zadatka, sa izvršenjem odmah. To znači da posada nema vremena da izvrši adekvatnu pripremu za izvršenje tog zadatka - kaže Glavčić.

Glavčić objašnjava da pored nemogućnosti da se pripreme, ova jedinica takođe nikada nije izvršavala ovakve zadatke. Osnovni zadaci jedne policijske jedinice su policijski poslovi, a ovo su najteži mogući ratni zadaci.

- Ratni zadaci koji trebaju da se izvrše na dubokoj teritoriji neprijatelja. Mi izbora u tom momentu nismo imali. Jednostavno, rok za izvršenje je bio odmah. I mi smo, naravno, krenuli da napravimo sve moguće pripreme da napravimo taktiku izvršenja, da napravimo sve elemente bitne za taj let i da odredimo snage koje će krenuti u izvršenje leta. Postojala je neizvesnost da li će se uspeti - kaže on.

Glavčić kaže da je ključni problem bio to što se desantna teritorija nalazi duboko na neprijateljskoj teritoriji.

- Tu su bile koncentrisane strahovito jake terorističke snage, dobro ukopane, dobro maskirane i mi nismo imali izbora da tražimo neki prostor gde oni nisu bili. Drugo, sam desant u selu Kijevu je maksimalno nebezbedan. Pozicija gde će helikopter da sleti je sve vreme u dometu naoružanja. Vrlo jasna i lagana meta za teroriste - kaže Glavčić.

Narednog dana oni se ponovo vraćaju na isti desant, a za policajca koji je bio evakuisan Glavčić je smatrao da povrede nisu dovoljno ozbiljne kako bi se otišlo u ovako opasnu misiju.

Glavčić: Njegovo prisustvo nam je govorilo o težini zadatka

- Prvi dan, da kažem, uz dobru našu pripremu, uz doprinos svih učesnika akcije i uz dozu sreće, smo završili na najbezbedniji mogući način. Mi smo smatrali da smo time završili jednu veliku misiju i treba malo vremena da ljudi odahnu od svega toga. Mi smo pošli na let bez povratka, tako mogu reći, ali smo se vratili. Međutim, narednog dana, umesto našeg očekivanja, mi smo dobili zadatak ponovo da izvršimo desant na istu poziciju - kaže Glavčić.

On je rekao nešto i o saradnji sa Legijom:

- Komandant JSO-a je već na prvom letu učestvovao sa nama, tada je JSO bio jedna od udarnih pesnica u borbi protiv terorizma. Na čelu sa Legijom, naravno. I on je odlučio da bude naš saborac i on je mogao nama pomoći, ali samo njegovo prisustvo je nama govorilo o dve stvari. O težini zadatka i da on nije hteo da pošalje svoje ljude na jedan takav zadatak bez sopstvene žrtve. S jedne strane i s druge strane da nam podigne moral. Kad imate već i komandanta jednog uz sebe, već to ljudima mnogo znači- kaže Glavčić.

