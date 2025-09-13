Slušaj vest

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen je danas u Beču, uz prisustvo brojnih predstavnika institucija Srbije, Republike Srpske i srpske dijaspore u Austriji. Svečanost je održana u Halman domu, gde se okupilo više od hiljadu ljudi, a među visokim zvanicama su bili ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević, ambasador Srbije u Austriji Marko Blagojević, ministar za evropske integracije međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić i mnogi drugi zvaničnici.

Svečanost je okupila brojne predstavnike srpskih institucija i organizacija, diplomatskog kora, Srpske pravoslavne crkve, kojima se nakon intoniranja himni Srbije i RS pozdravnim govorom obratio ambasador Blagojević.

- Čast mi je da vam se obratim povodom državnog praznika Republike Srbije i Republike Srpske - Dana nacionalnog jedinstva, slobode i zastave - u vašem dragocenom prisustvu, u duhu zajedništva i sa ponosom što pripadamo srpskom narodu - rekao je Blagojević.

Ambasador je naglasio istorijski značaj praznika i važnost čuvanja zaveta jedinstva.

- Danas u Beču podsećamo se onog što nas povezuje, objedinjuje i okuplja, uz sećanje na slavnu srpsku istoriju, oličenu u borbi za slobodu, očuvanje našegnacionalnog identiteta, ali i velike žrtve na časnom i ponosnom putu, u cilju opstanka našeg naroda, naše države, tradicije, vere, jezika, svetinja i kulture. Zbog toga smo dužni da zavet jedinstva čuvamo, ujedinjeni u vrednostima koje baštinimo i opredeljeni za prosperitet naše zemlje i budućih generacija. Naše jedinstvo je i odgovornost, a zastava nije samo obeležje i simbol, već i obaveza da budemo dostojni onoga što predstavlja - kazao je on.

Uz poruku sabornosti i jedinstva svih Srba, on je istakao brojnu srpsku dijasporu u Austriji, kako je rekao, snažno opredeljenu za očuvanjesrpske zajednice i tradicionalnih vrednosti, ali i sa potrebom prepoznavanja njene uloge i doprinosa u privrednom i društvenom razvoju na tlu čitave Evrope.

Dodao je da je važni istaći i težak položaj srpskog stanovništva na Kosovu i u Republici Srpskoj.

- Na današnji praznik važno je istaći i težak položaj i ugroženost srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji,moleći se za spas i opstanak našeg naroda, naših svetinja, istorijskog, verskog i kulturnog nasleđa. Svedoci smo i teškog položaja srpskog naroda u Republici Srpskoj, suočenog sa osporavanjem njegovih legitimnih institucija i direktnih napada na izabranog predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Podsećajući na podršku i napore predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, važno je da i ovom prilikom naglasimo da naše neraskidive veze, utemeljene odnosom bratstva i nacionalnim korenima, predstavljaju temelj za dalji razvoj i zajednički napredak, ali i obavezu međusobne podrške u očuvanju našeg naroda i nacionalnog identiteta - rekao je ambasador.

Na kraju je poželeo da današnji dan poziv na jedinstvo svih Srba.

- Neka današnji praznik bude više od obeležavanja, neka bude poruka sabornosti i odanosti jednih drugima, poziv na jedinstvo svih Srba ma gde živeli, u matici i rasejanju, okupljeni pod zastavom kao simbolom našeg identiteta i podsećanjem na slobodarsku tradiciju srpskog naroda - kazao je Blagojević.

Ministar Đorđe Milićević u svom obraćanju podsetio je na simboliku srpske trobojke.

- Danas smo ovde, u Beču, da zajedno proslavimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovo je praznik koji nas podseća šta smo bili, šta jesmo i šta moramo ostati jedinstven, slobodan i ponosan narod. Naša zastava - crveno, plavo i belo - nije samo komad tkanine. Ona je simbol prolivene krvi za slobodu, simbol nade i duhovnosti, simbol čistote i pravednosti. Pod njom su naši preci marširali u najtežim trenucima, pod njom su 1918. godine probili Solunski front i doneli pobedu pravde i slobode. Pod njom su i kasnije čuvali svoja ognjišta, branili svoju čast i svoj identitet - kazao je Milićević.

Dodao je da je zastava znak jedinstva srpskog naroda gde god on živeo.

- Jedinstva koje nam je danas potrebno više nego ikada, jer vreme u kojem živimo nije ni lako ni jednostavno. Balkan, Evropa i svet prolaze kroz turbulentan period. Samo ako smo sabrani i jedinstveni, možemo sačuvati stabilnost, mir i snagu Srbije. Ponosni smo što Vlada Republike Srbije sa svojim sunarodnicima van matice obeležava najvažnije datume za srpski narod. To radimo jer verujemo u snagu zajedništva i zato što hoćemo da svi Srbi, ma gde živeli, znaju da nisu sami. Zato smo danas u Beču, kao što smo prošle godine bili u Minhenu, i kao što ćemo biti i u drugim gradovima Evrope i sveta – svuda gde živi naš narod. Srbija je uz vas, Srbija računa na vas i Srbija vas doživljava kao svoj živi most sa svetom - naveo je ministar.

Milićević je istakao da je dijaspora ponos Srbije i da podiže ugled srpskog imena.

„Vi ovde u Austriji i širom Evrope nosite srpsku trobojku u srcu i pokazujete da identitet može da se čuva i onda kada ste daleko od svoje zemlje. Zato je ovaj praznik i vaš. Da nas sve podseti da smo jedan narod, jedna velika porodica i da nas vežu isti koreni, ista vera u slobodu i isti ideali pravde. Neka nas i danas inspiriše srpska trobojka - da čuvamo svoje ime, svoju kulturu, svoj jezik, svoju tradiciju i svoj zajednički duh. Da sabirajući snagu iz prošlosti gradimo budućnost za našu decu. Neka živi naša zastava, neka živi srpsko jedinstvo, neka živi Srbija“, poručio je ministar.

Među zvanicama su bili i visoki predstavnik Slobodarske partije Austrije i poslanik u Evropskom parlamentu Harald Vilimski, ambasadora Srbije u Slovačkoj Aleksandar Nakić, ambasadorka Srbije u Mađarskoj Aleksandra Đurović, generalni konzul Srbije u Milanu Nataša Savićević, kao i počasni konzuli u Gracu i Lincu Martin Kuršel i Aleksandar Čenić.

U programu su učestvovali KUD „Branko Radičević“, „Mokrajnac“, „Kolo“, Zajednica Salcburg...

Nastupili su i Vera Stolić uz pratnju Srpskog akademskog ansambla i Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić uz pratnju Srpskog akademskog ansambla.

Manifestacija je završena koncertom Peđe Jovanovića.

Inače, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave je državni praznik koji se obeležava 15. septembra u Srbiji i Republici Srpskoj. Simbolično je ustanovljen na dan proboja Solunskog fronta 1918. godine, a praznuje se od 2020. godine.

Cilj uspostavljanja praznika jeste osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj, ali i jačanje kulta nacionalne zastave.