U vreme kada je Srbija tek izlazila iz vekovnog turskog ropstva i gradila temelje moderne države, u njenoj prestonici razvijao se i jedan skriveni, ali cvetajući svet poroka.

Iako je društvo bilo izrazito patrijarhalno, ugledni građani Beograda nisu samo tolerisali, već i pokroviteljski štitili prve prodavačice ljubavi. Njihov život bio je pun kontrasta – luksuz i siromaštvo, raskošne haljine i stalni strah od hapšenja.

S vremenom, prostitutke su postale uobičajen prizor na beogradskim ulicama, pa su vlasti, u pokušaju da ih disciplinuju, uvele javne marševe „padnutih žena“ kroz centar grada. Međutim, taj potez nije doneo moralno „pročišćenje“, već je ubrzo usledila epidemija tripera, koja je ozbiljno uzdrmala prestonicu i postala prvi zabeleženi javnozdravstveni skandal u modernoj Srbiji.

- Kako je Beograd postao centar poroka i uživanja?

- Ko su bile prve „dame noći“ i kakvu su zaštitu uživale?

- I kako je epidemija bolesti zavela čitav grad u haos?

Saznajte u novom izdanju serijala „Istorijska čitanka Kurira“, koje je napisao Momčilo Petrović.