- Potomci hajduk Veljka i Čučuk Stane, svi vi, kada je bilo teško stali ste na branik otadžbine. Nismo danas došli ovde samo da uručimo spomenice i da se fotografišemo i da vam se poklonimo. Došli smo da pomognemo, došli smo da razgovaramo - došli smo da rešavamo probleme - istakla je ona.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je rekla da je Boračka spomenica najveće nacionalno priznanje.

- To je orden za zasluge, za sve ono što ste pružili otadžbini kada je bilo najteže. Neki od vas izgubili su svoje najmilije. Neki od vas trajno su ugrozili svoj život i svoje zdravlje. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u ovoj godini, do sada, isplatilo je u gradu Negotinu 28 miliona dinara iz onih prava koja se stiču iz oblasti boračko-invalidske zaštite - istakla je ministarka i zaključila.

- Želimo da danas razgovaramo o vašim pravima i po drugim nivoima. Boračke spomenice ostaju u vašim kućama, da ih prenosite sa kolena na koleno, da se nikada ne zaboravi na vaše herojstvo i na vaše junaštvo. 

