ljubav na prvi pogled još iz srednje škole

Između Emilije (32) i Đorđa (35) Ivaniševića desila se ljubav na prvi pogled još u srednjoj školi. Danas su oni ponosni roditelji sedmorice sinova, a ljudi kad ih vide ne veruju da su to njihova deca. Emilija je oduvek želela veliku porodicu, a Đorđe je bio skromniji, dovoljno mu je bilo dvoje dece. Ipak, kako kažu, prelomili su na broju sedam.

Kako je odgajati sedmoricu sinova i sa kakvim izazovima se suočavaju gotovo svakodnevno?

“Zavoleli smo se kad sam ja imala 15, a Đorđe 18 godina. Nakon pauze od tri godine, počeli smo da živimo zajedno i tako je krenula naša priča”, rekla je na početku razgovora Emilija.

Dodaje da je oduvek želela da ima veliku porodicu i mnogo dece.

“Ja sam želela da imam puno dece, Đorđe je želeo dvoje, ali prelomilo je na sedam”, sa osmehom je rekla Emilija.

Na pitanje kako ljudi reaguju kad ih vide, kažu da ima raznih komentara, ali da se ne obaziru na one negativne.

“Negativne komentare ne čitam. Samo napišem: slava Bogu i hvala Bogu za sve, i teram dalje. Najiskrenije, ne vidim zašto bi neko karakterisao kao nešto negativno. Trebaju nam deca, treba rađati, zaista treba. Ima još dosta porodica sa ovolikim brojem dece, nismo jedini”, ističe Emilija.

"Od jutra do večeri živo je i veselo"

Đorđe je ispričao da je u njihovoj porodici uvek živo i veselo.

“Takvi su nam i karakteri, idemo, guramo. I deca su sa nama, i oni su isto živahni. Ne staje se od jutra do večeri, sve se smiri tek uveče kad oni odu na spavanje.”

Kako uspeva i da radi, Đorđe objašnjava da je to rad od kuće.

“Posao je preko laptopa i preko telefona. Kada imam neku pauzu od obaveza, sednem u kafić i završim sve što treba”, kaže Đorđe.

"Trojica idu u školu, četvorica u vrtić"

Sedmo dete su nedavno dobili. Na pitanje znaju li gde su sada Viktor, Vuk, Vladimir, Dušan, Aleksandar, Arsenije i Despot, uglas su rekli: “U školi i vrtiću”.

”Imamo tri školarca, ostali su u vrtiću. I najmlađi je skoro krenuo u vrtić, tako da je sad sve mnogo lakše”, objašnjava Emilija.

Na pitanje na koga su karakterno povukli, Emilija kaže: “Ako su povukli na moj karakter, ja se ne sekiram za njih uopšte, iskreno. Ali mešano je. Svi su borbeni i ratoborni, tako da se ne sekiram. Sada su mali, idu u prvi, treći i četvrti razred, i zasad nema problema”.

Đorđe kaže da su glavni “komandanti” prvi i drugi sin, ali da peti i šesti uspešno pariraju.

“Smenjuju se prvi i drugi, uglavnom... Zna šesti da bude komandant, ali i peti. Njih dvojica u visokim tonovima diktiraju”, kaže Đorđe sa osmehom.

Da li tonovi ikada utihnu, kažu uglas da je to noću.

“Najmlađi je bolji nego šesti, koji je problematičan. Šesti se budi mnogo češće, rastu mu petice, tako da je to vriska preozbiljna. A ovaj malecki, sedmi je oguglao izgleda još u stomaku. Sedmi će biti najmirniji, on je navikao na sve, mora da se prilagodi”, priča Emilija.

"Život u Surduku nije jeftiniji u odnosu na Beograd, ali je zdraviji"

Porodica se iz Beograda preselila u Surduk.

“U manjem mestu život je mnogo prirodniji, lakši, zdraviji, normalan. Dok su mali svakako. Posle, kad bude krenula srednja škola, tad će biti problem. Tu smo malo u nedoumici jer će morati da putuju do Beograda”, kaže Đorđe.

Da li je život jeftiniji u Surduku, Emilija kaže da ništa nije jeftinije.

“Znate kako, nije jeftinije ništa”, a Đorđe se nadovezuje: “Godišnje prelazimo kilometražu kao da sam taksista, bukvalno. Mi smo prešli za skoro tri godine malo više od 150.000 km, sa nekoliko automobila. I to samo za razvoz, na primer, do škole, vrtića, vratim se nazad, pa engleski, trening… “, nabraja Đorđe.

"Koliko god novca da imaš danas, ne znači da ćeš ga imati za pet godina"

Kada razgovaraju s ljudima koji imaju jedno dete i koji razmišljaju da li imati drugo jer je sve skupo, kažu im: “Sve se može s verom u Boga”.

“Koliko smo puta bili u situaciji da nam tačno tog dana stigne novac za nešto što nam treba, i to u dinar”, kaže Đorđe, a Emilija dodaje:

“Što se novca tiče, ljudi u Prvom i Drugom svetskom ratu su živeli u mnogo većim domaćinstvima, pa se rađalo mnogo više dece. Ali za razliku od tada, mi danas treba da imamo kao roditelji i auto-sedišta, i određena pomagala, kolica... Više se novca troši, svakako. Ali imati novac danas nije garancija da ćeš ga imati sutra ili za pet meseci, ili za godinu dana. Prosto, uslovi u poslovanju se menjaju. Tržište se menja. Uvek nešto mora novo da se radi. Sve je neizvesno. I koliko god da imaš danas novca, nije nužno da ćeš ga imati i za pet godina toliko. To se desilo i nama”, napominje Emilija.

Za kraj razgovora, pričali su o tome kako izgleda njihovo porodično putovanje:

“Imamo veliki kombi, sivi. Svake godine idemo na more, samo ove nismo. Pakovanje do krova i celu noć vožnja. Kad prelazimo granicu, carinici kažu - svaka čast, je l’ su svi vaši”.