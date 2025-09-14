Društvo
Ko će privesti dijalogu predstavnike polarizovanog društva, institucije ili pojedinci? - u današnjem Pulsu Srbije vikendom, od 12.10
Slušaj vest
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Puls Srbije vikendu”, uz razgovor sa gostima u studiju, biće reči o:
• Ko će privesti dijalogu predstavnike polarizovanog društva, institucije ili pojedinci?
• Krvavi sukobi i atentati na ulicama širom sveta, da li svedočimo kraju civilizacije kakvu poznajemo?
• Skoro 14 minuta su prolazili pored njenog mrtvog tela; kako smo došli do kraja dominacije homosapijensa?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.