Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Puls Srbije vikendu”, uz razgovor sa gostima u studiju, biće reči o:

• Ko će privesti dijalogu predstavnike polarizovanog društva, institucije ili pojedinci?

• Krvavi sukobi i atentati na ulicama širom sveta, da li svedočimo kraju civilizacije kakvu poznajemo?

• Skoro 14 minuta su prolazili pored njenog mrtvog tela; kako smo došli do kraja dominacije homosapijensa?