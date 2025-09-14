Slušaj vest

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Upozorenje za Beograd

Posle podne na teritoriji Beograda nestabilno sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, koji će biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period i jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmlјavinskih procesa.

Vreme danas

Danas prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom koje će pre podne zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne krajeve do kraja dana će se proširiti i na ostale.

Izraženiji plјuskovi se očekuju posle podne i uveče kada je moguća i veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada. U košavskom području u prvom delu dana duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i sa udarima olujne jačine.

Vetar će posle podne biti u slablјenju i u skretanju na severozapadni, osim u oblasti najintenzivnijih grmlјavinskih procesa gde može biti jak i olujni. Najviša temperatura od 23 °C na severozapadu do 30 °S na jugoistoku Srbije.

Vreme narednih dana

Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenlјivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se još samo u ponedelјak ujutru i pre podne na istoku i jugu, u utorak i sredu na severu Srbije.

Biometeorološka prognoza

Osobama sa srčanim i disajnim tegobama se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Bolovi u mišićima, pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.