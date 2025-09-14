RHMZ NIŽE UPOZORENJA! DANAS NA UDARU I BEOGRAD Pljuskovi, grmljavina, grad i olujni vetar! Velika količina kiše za kratko vreme! Cela Srbija narandžasta
Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.
Upozorenje za Beograd
Posle podne na teritoriji Beograda nestabilno sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, koji će biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period i jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmlјavinskih procesa.
Vreme danas
Danas prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom koje će pre podne zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne krajeve do kraja dana će se proširiti i na ostale.
Izraženiji plјuskovi se očekuju posle podne i uveče kada je moguća i veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i lokalna pojava grada. U košavskom području u prvom delu dana duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i sa udarima olujne jačine.
Vetar će posle podne biti u slablјenju i u skretanju na severozapadni, osim u oblasti najintenzivnijih grmlјavinskih procesa gde može biti jak i olujni. Najviša temperatura od 23 °C na severozapadu do 30 °S na jugoistoku Srbije.
Vreme narednih dana
Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenlјivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se još samo u ponedelјak ujutru i pre podne na istoku i jugu, u utorak i sredu na severu Srbije.
Biometeorološka prognoza
Osobama sa srčanim i disajnim tegobama se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Bolovi u mišićima, pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
Kurir.rs