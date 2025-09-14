Slušaj vest

Dobre vesti za sve ljubitelje kamper putovanja. Prema informacijama nemačkog ADAC-a, od 2028. godine vozači sa vozačkom dozvolom kategorije B moći će da voze vozila težine do 4,25 tona.

Međutim, ovo pravilo važi samo za one koji su položili vozački ispit nakon 1999. godine, piše magazin Feniks.

Promene ne utiču na saobraćajna pravila

Nova pravila su deo revidirane Direktive EU o vozačkim dozvolama, koja je usvojena još 2023. godine. Države članice Evropske unije imaju desetogodišnji rok za implementaciju, a Nemačka je najavila početak implementacije tek od 2028. godine. Do tada, moguće je da će biti uvedeni dodatni uslovi, kao što su obavezna obuka ili čak dodatni ispit.

Ostala saobraćajna pravila za kampere se ne menjaju. Ograničenja za vozila težine više od 3,5 tona i dalje važe, uključujući zabranu preticanja kamiona i maksimalno ograničenje brzine od 100 km/h.

kamper
Kamperi se sve više prepoznaju kao održiva i jeftinija opcija putovanja Foto: Printscreen Privatna Arhiva

Više mladih vozača u svetu kampera?

ADAC se nada da će ove promene podstaći mlađe generacije da se odluče za putovanje kamperima. Kamperi se sve više prepoznaju kao održiva i jeftinija opcija putovanja, što potvrđuje i statistika. Prema podacima "Focus Caravaning", u 2023. godini registracije novih kampera su porasle za 7 procenata, dok je broj prenosa vlasništva porastao za 8 procenata.

Uprkos tome, pandemijske godine 2020. i 2021. i dalje su rekordne po broju novih registracija.

Kurir/ Fenix

Ne propustiteDruštvoVELIKA PROMENA ZA VOZAČE B KATEGORIJE: Uskoro će moći da upravljaju i ovim vozilima
1747079239052.jpg
DruštvoEVO SA KOLIKO GODINA MOŽETE DA POLAŽETE ZA AUTO, A SA KOLIKO ZA MOTOR! Detaljno uputstvo za sticanje vozačke! OVO JE VAŽNO ZNATI!
profimedia0161729127.jpg
Moj biznisMARKOVIĆI PRODALI PUNTA ZA 3.000 €, KUPILI KOMBI I KRENULI U AVANTURU: Batalili poslove za stalno i odmetnuli se u pustolovinu po Balkanu - sada im je to biznis
kamper.jpg
NekretnineSRBIN BRATU PREPUSTIO KUĆU I KUPIO KAMPER Otkrio kako je unutra i koliko ga je platio! Rešio stambeno pitanje za pare kojima ne bi mogao da kupi ni 2 kvadrata!
kamper.jpg

Krenimo na putovanje kamperom! Izvor: Kineski radio Internacional