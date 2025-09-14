Slušaj vest

Dobre vesti za sve ljubitelje kamper putovanja. Prema informacijama nemačkog ADAC-a, od 2028. godine vozači sa vozačkom dozvolom kategorije B moći će da voze vozila težine do 4,25 tona.

Međutim, ovo pravilo važi samo za one koji su položili vozački ispit nakon 1999. godine, piše magazin Feniks.

Promene ne utiču na saobraćajna pravila

Nova pravila su deo revidirane Direktive EU o vozačkim dozvolama, koja je usvojena još 2023. godine. Države članice Evropske unije imaju desetogodišnji rok za implementaciju, a Nemačka je najavila početak implementacije tek od 2028. godine. Do tada, moguće je da će biti uvedeni dodatni uslovi, kao što su obavezna obuka ili čak dodatni ispit.

Ostala saobraćajna pravila za kampere se ne menjaju. Ograničenja za vozila težine više od 3,5 tona i dalje važe, uključujući zabranu preticanja kamiona i maksimalno ograničenje brzine od 100 km/h.

Kamperi se sve više prepoznaju kao održiva i jeftinija opcija putovanja Foto: Printscreen Privatna Arhiva

Više mladih vozača u svetu kampera?

ADAC se nada da će ove promene podstaći mlađe generacije da se odluče za putovanje kamperima. Kamperi se sve više prepoznaju kao održiva i jeftinija opcija putovanja, što potvrđuje i statistika. Prema podacima "Focus Caravaning", u 2023. godini registracije novih kampera su porasle za 7 procenata, dok je broj prenosa vlasništva porastao za 8 procenata.

Uprkos tome, pandemijske godine 2020. i 2021. i dalje su rekordne po broju novih registracija.

