- Sa ponosom i dubokim poštovanjem okupili smo se u rodnom gradu Stevana Stojanovića Mokranjca, da otvorimo „Mokranjčeve dane“ – praznik muzike, kulture i nacionalnog identiteta. Mokranjac je svojim delom objedinio ono najdublje u našem narodu, snagu predanja i lepotu modernog muzičkog izraza. Njegove rukoveti nisu samo kompozicije, već živi svedoci naše istorije, naše vere i duše. On je dokazao da narodna pesma može postati temelj umetnosti koja se uzdiže do večnosti - istakla je ministarka.

Milica Đurđević Stamenkovski ističe da danas, kada se svet brzo menja, Mokranjčevo delo opominje da čuvajući svoje korene čuvamo i svoju budućnost.

- Upravo zato su „Mokranjčevi dani“ više od festivala, oni su svečanost srpske kulture i podsetnik da je duhovno nasleđe ono što nas kao narod čini postojanim. Posebno je značajno što ova manifestacija ne pripada samo Negotinu, već čitavoj Srbiji, svima koji u Mokranjcu vide večitog učitelja, i u njegovoj muzici prepoznaju glas svojih predaka. Ovde, u ovom gradu, koji je podario Srbiji jednog od njenih najvećih sinova, svake godine ponovo otkrivamo snagu muzike da ujedinjuje, obogaćuje i uzdiže - naglašava ona.