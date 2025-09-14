ČUČUK STANA DOBIJA SPOMENIK U NEGOTINU! Ministarka Stamenkovski istakla: To će biti spomenik njenom junaštvu, herojstvu, autentičnosti, inteligenciji i mudrosti
Kako je ministar istakla, to će biti spomenik njenom junaštvu, herojstvu, autentičnosti, inteligenciji i mudrosti.
Milica Đurđević Stamenkovski je sa episkopom Ilarionom Timočkim potpisala Sporazum o saradnji za postavku ovog spomenika. Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja je za ovu namenu izdvojilo 4,5 miliona dinara.
Ministar je navela da je Čučuk Stana bila posebna žena, jer se rame uz rame sa muškarcima, borila za slobodu srpskog naroda.
"Ova heroina sa sobom nosi čitav jedan korpus vrednosti koji pripadaju ne samo našim majkama i ženama, već celom srpskom narodu kroz sve vekove. Njena životna priča je vrlo upečatljiva, vrlo važna i vrlo snažna", naglasila je Đurđević Stamenkovski.
Ona je navela da u Istočnoj Srbiji dugo nije investirano i da joj je posebno drago što se upravo u ovom delu naše zemlje podiže novi spomenik.
"Verujem da će mesto postavljanja ovog spomenik, a plan je da to bude u neposrednoj blizini spomenika njenom suprugu, Hajduk Veljku, biti mesto okupljanja, susreta, a možda i nekih novih ljubavi kao Veljkove i Stanine", zaključila je ministar.