Zamislite da za manje od deset minuta stignete od užurbanog centra grada do aerodroma koji je udaljen skoro 70 kilometara i to vozom koji leti iznad šina brzinom od 300 km/h!

Upravo takvo iskustvo doživeo je u Kini travel bloger iz Srbije Andrija. Ova vožnja koštala ga je svega 7 dolara.

- Ljudi, upravo smo kupili kartu za najbrži voz u Kini. Ovaj voz ide 300 km na sat i leti iznad šina. Samo mislite da u 8 minuta možete da stignete iz centra grada sve do aerodroma koji se nalazi skoro 60-70 km dalje. Ne možete jednu pesmu da oslušate, vi ste već tu. Danas se nalazimo u Meglev vozu u Šangaju - ispričao je Andrija.

Snimak je objavljen na Tiktoku.

- Idemo sad unutra da vidimo kako to izgleda. Neverovatno. Ljudi, unutra izgleda malo starinski. Kao što možete da vidite, kao što sam pomenuo, on je iz 2004. godine. Tako da, idemo da nađemo neko mesto da se smestimo. I evo, krenuli smo polako da hvatamo brzinu, znači kao što vidite, već smo na 80 - naveo je on dok je voz ubrzavao.

Naglasio je da je neverovatna činjenica i to što voz prolazi kroz grad.

- Izdignut je iznad puta da bi mogao da prolazi bez problema, znači stvarno neverovatno. Oko 7 minuta je trajala vožnja, fenomenalno - zaključio je.