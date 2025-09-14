Slušaj vest

Zamislite da za manje od deset minuta stignete od užurbanog centra grada do aerodroma koji je udaljen skoro 70 kilometara i to vozom koji leti iznad šina brzinom od 300 km/h!

Upravo takvo iskustvo doživeo je u Kini travel bloger iz Srbije Andrija. Ova vožnja koštala ga je svega 7 dolara.

- Ljudi, upravo smo kupili kartu za najbrži voz u Kini. Ovaj voz ide 300 km na sat i leti iznad šina. Samo mislite da u 8 minuta možete da stignete iz centra grada sve do aerodroma koji se nalazi skoro 60-70 km dalje. Ne možete jednu pesmu da oslušate, vi ste već tu. Danas se nalazimo u Meglev vozu u Šangaju - ispričao je Andrija.

Travel bloger Andrija
Andrija se vozio najbržim vozom u Kini Foto: screenshot TT/aganeli787

Snimak je objavljen na Tiktoku.

- Idemo sad unutra da vidimo kako to izgleda. Neverovatno. Ljudi, unutra izgleda malo starinski. Kao što možete da vidite, kao što sam pomenuo, on je iz 2004. godine. Tako da, idemo da nađemo neko mesto da se smestimo. I evo, krenuli smo polako da hvatamo brzinu, znači kao što vidite, već smo na 80 - naveo je on dok je voz ubrzavao.

Andrija se vozio najbržim vozom u Kini Foto: screenshot TT/aganeli787

Naglasio je da je neverovatna činjenica i to što voz prolazi kroz grad.

- Izdignut je iznad puta da bi mogao da prolazi bez problema, znači stvarno neverovatno. Oko 7 minuta je trajala vožnja, fenomenalno - zaključio je.

Ne propustiteDruštvoBORKO KRENUO NA LETOVANJE U CRNU GORU I NIJE NI SLUTIO ŠTA ĆE SLEDEĆEG JUTRA DOŽIVETI "Nisam mogao do novčanika i kola, sa ženom i ćerkom spavao sam na klupi"
Podrogrica Železnička stanica
InfoBizNOĆNIM VOZOVIMA MOŽETE DA OTPUTUJETE U 100 EVROPSKIH GRADOVA: Cene su pristupačne, a imate sve što vam treba
Budimpešta Mađarksa metro
Srbija"ODJEDNOM SE POJAVILA ISPRED MENE, KAO DUH - SVA MRAČNA!" Živica premro od straha na putu kod Zrenjanina, sad slavi dva rođendana: Hteo sam da je stignem! VIDEO
23.jpg
NovčanikU OVOM VOZU IMATE PRIVATAN KUPE, A JEFTINIJI JE OD AVIONA! Putujete noću do 100 gradova u Evropi, a imate sve
profimedia0528570778.jpg

Nova turistička atrakcja Kine - Voz sa čak 466 putnika prolazi kroz najlepše kulturne znamenitosti ove države, u pitanju je obilazak čak deset gradova! Izvor: Kurir televizija