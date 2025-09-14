Slušaj vest

Korisnica Tvitera iz Srbije, koja se na ovoj mreži potpisuje kao "Svetlo plava", podelila je niz tvitova posvećenih događaju kojem je prisustvovala prilikom prolaska kroz pasošku kontrolu na jednom od nemačkih aerodroma. Naime, među putnicima se nalazila i starija žena, koja sem srpskog nije govorila nijedan drugi jezik, te je komunikacija sa policajcem zaduženim za proveru dokumenata bila po sistemu "govori srpski da te čitav svet razume", zbog čega su ostali putnici u redu, povremeno plakali od smeha.

"Pa meni se ćerka udala za Nemca, bre, idem joj u posetu"

"Bože koliko sam umrla od smeha na pasoškoj kontroli neka žena ne zna nijedan jezik sem srpskog i sad dere se na sav glas da svi čujemo "Pa meni se ćerka udala za Nemca, bre, idem joj u posetu. Malo razonoda, što bi se reklo" i sva se smeje opičena skroz a carinik samo što je ne uhapsi. Sva skandalizovana i šokirana što tu nju neko nešto pita i što pobogu ne priča srpski. Mislim da je malo falilo da mu kaže: "Pričaj bre srpski da te ceo svet razume", ali meni nije smešno što ona ne zna, nego cela ona kao osoba i njen nastup bukvalno hitično, sve najbolje joj želim u životu.

Onda u nekom trenutku izgovara; "Ovaj Nemac baš ne zna da se zabavlja" a neka mučena mlada devojka je preuzela na sebe ulogu prevodioca, pa to hvala bogu izostavlja u prevodu. Al vijali su se ona i carinik, na kraju je tražio da pozove ćerku da priča sa njom. A ljudi u redu koji znaju srpski (a ima nas dosta pošto je sleteo veliki avion) se samo smeškaju, ali kad je odvalila ovo ja sam toliko počela da se smejem, a sa mnom i još par ljudi iz reda bukvalno jedva sam se sabrala da ne krenem da se smejem i cariniku pa da uhapse i mene s njom.

Prođe nekako gospođa pasošku kontrolu, dolazi na izdavanje prtljaga, viče; "Gde ja sad treba da idem" i zahvaljuje se devojci koja je prevodila; "Šta bih ja bez tebe, eh" i još zaključuje; "Ovi Nemci mnogo vole da za***avaju naše, jel vidiš ti ovo, majke ti?" i ja opet krećem u fras.

Dalje, izlazimo u isto vreme na onaj deo da nemamo ništa da prijavimo carini, ona viče; "Pa da i imamo nešto, da li misliš da bih ti rekla, nisam ja glupa" i posle je otišao svako svojim putem ali jedna od urnebesnijih scena kojima sam u životu prisustvovala na aerodromima", napisala je ona na kraju objave, koja je veoma brzo postala viralna na ovoj mreži.