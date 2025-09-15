Slušaj vest

Dijana je umrla na Kubi 4. septembra. Izgubila sam je i više ništa ne mogu da uradim. Jedino što sada želim je da mi bar njeno telo vrate, da konačno dođe kući, kroz suze priča Malina Popović (72) iz Petrovčića, naselja u opštini Surčin.

Njena ćerka Dijana Popović (42) preminula je daleko od domovine, u bolnici u Havani, gde je 21. avgusta otputovala nadajući se izlečenju.

Dijana Popović otišla na Kubu po izlečenje, ali... Foto: Privatna arhiva

Dijana je od sedme godine živela sa dijabetesom tipa 1. Hrabro je nosila svoju bolest, ali ona je neumorno napredovala. Najteže je bilo poslednjih godina, kada se suočila s dijabetičkim stopalom - opasnom komplikacijom dijabetesa koja razara nerve i krvne sudove.

Otišla na Kubu po izlečenje, ali...

- Svi prsti na levoj nozi morali su da joj budu amputirani, a na desnoj palac. U poslednje vreme desna noga joj je baš oticala i bolela ju je, a rane nikako nisu zarastale. Na jednom mestu se čak i kost videla - priča majka, brišući suze.

Neutešna majka Milana Popović Foto: Privatna arhiva

Lekari u Beogradu predlagali su amputaciju, ali je Dijana čula da se u havanskoj bolnici "Sira Garsija" uspešno koristi kubanski lek "herberprot-P", koji pomaže zarastanju rana kod obolelih od dijabetesa. To joj je probudilo nadu.

- Poslala je dokumentaciju preko agencije koja sarađuje s kubanskim lekarima. Ponudili su joj 15 dana lečenja za 2.800 dolara, bez troškova puta. Mi tih para nismo imali, ali su se svi uključili - rodbina, prijatelji, komšije, kumovi. Tako smo je poslali na Kubu. Bila je presrećna i verovala da će ozdraviti - priseća se Malina.

Dijana je 22. avgusta primljena u bolnicu. Isprva je bila optimistična, ali se stanje ubrzo zakomplikovalo.

- Počela je da halucinira, pozlilo joj je i prebačena je na intenzivnu negu. Komunikacija s lekarima bila je otežana zbog jezika. Ubrzo je pala u komu. Trećeg septembra doživela je srčani udar. Reanimirali su je, stavili na aparate, ali je nešto kasnije doživela novi infarkt i više joj nije bilo spasa - govori majka gušeći se u jecajima.

Ćerka Bate Živojinović nam je beskrajno pomogla U teškom periodu porodici je neizmerno pomogla Jelena Živojinović, otpravnica poslova u Ambasadi Srbije u Havani, ćerka legendarnog glumca Velimira Bate Živojinovića. - Kada je Dijana bila na intenzivnoj nezi, Jelena je nekoliko puta odlazila da je obiđe. Govorila joj lepe reči, bila uz nju. Ona nas je i obavestila o njenoj smrti. Za sve što je učinila zauvek ćemo joj biti zahvalni - kaže Malina.

Opasna komplikacija

U medicinskom izveštaju koji je porodica dobila stoji da je kod Dijane ustanovljena i dijabetička ketoacidoza - opasna komplikacija koja nastaje kada je šećer u krvi predugo previsok i organizam počne da se truje sopstvenim kiselinama.

Dijana Popović sa majkom Milanom, sestrom i bratom Foto: Privatna arhiva

No, uz nenadoknadiv gubitak, porodica je suočena s još jednim ogromnim problemom - povratkom Dijaninog tela u Srbiju.

- Bolnici je ćerka platila troškove lečenja odmah čim je stigla, ali sada nam traže dodatnih 4.000 dolara jer je bila i na intenzivnoj nezi. Usmeno su nam obećali da će to nulirali, ali još nemamo zvaničnu potvrdu. Međutim, još ne znamo koliko će tačno koštati balsamovanje i priprema tela za transport i prevoz za Srbiju, ali koliko smo čuli, to je veoma skupo. Mi više nemamo ništa. Sve smo potrošili da bismo je poslali tamo... Želim samo da mi se vrati. Čekaću je koliko god treba - kaže Malina kroz suze.

Kako pomoći Ko želi da pomogne porodici da Dijana bude dopremljena kući, može to učiniti uplatom na dinarski žiro račun Maline (Milorad) Popović: 200-7110000017164-86 (Poštanska štedionica). Uplata se može izvršiti i na devizni račun kod banke Poštanska štedionica A. D. Beograd, a ovo su instrukcije: Korespodentska banka:

SWIFT: RZBAATWW-Raiffeisen Bank International, Vienna Banka korisnika:

SWIFT: SBPORSBG - Banka Poštanska štedionica A. D. Beograd

IBAN: RS35200075000002488105

Primalac: Malina (Milorad) Popović, Poljska 56, Petrovčić



Dijana je inače 2015. godine imala transplantaciju bubrega. Donor joj je bila upravo njena majka.

- Dala sam joj bubreg, dala bih joj i život da sam mogla. Ali nisam mogla... Sada želim samo da je vratim, da mi dođe kući - šapuće majka.