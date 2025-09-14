Slušaj vest

U poslednjih nekoliko godina sve više porodica, mladih parova pa i pojedinaca odlučuje da napusti život u velikim gradovima i potraži svoj kutak u manjoj sredini ili na selu.

Razlozi su brojni, jeftinije nekretnine, više prostora, manji troškovi života i mir koji grad sve teže može da pruži.

Jedan oglas posebno je zainteresovao one koji planiraju da kupe kuću i nastane se u mirniji kraj.

Naime, u blizini varoši Azanja kod Smederevske Palanke, vlasnik prodaje kuću od 105 kvadrata za 66.500 evra.

- Na prodaju petosobna renovirana kuća od 105m², u modernom stilu na placu od 20 ari (70x30m). Cena: 66.500€, uknjizena 1/1 - vlasnik. Na izuzetnoj lokaciji usamljena u zelenilu a svega 300m od centra Azanje, 8km od Smederevske Palanke i 70km od Beograda - navodi se oglasu na Fejsbuk stranici "Prodaja kuća i placeva u okolini Beograda".

Vlasnik prodaje kuću od 105 kvadrata za 66.500 evra Foto: Printscreen Facebook

U oglasu se navodi da je grejanje na gas, da je uvedena struja, bunar sa betonskim prstenovima (dubok 14 metara)...

- Plac izlazi na dve ulice, mirna pozicija, a opet blizu svega što je potrebno. Kuća je skoro završena – ostala je fasada (moguća subvencija) i opremanje. Obezbedili smo i rendere enterijera i dvorišta od našeg arhitekte. Za ozbiljne kupce moguć dogovor i kupovina na kredit za mlade - dodaje se.