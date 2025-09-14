Slušaj vest

Mnogi ljudi greše verujući da pravilno održavaju oralnu higijenu, a zapravo smanjuju efikasnost paste samo zato što odmah isperu usta posle pranja zuba.

Stomatolozi sve češće naglašavaju da ova navika može znatno umanjiti delovanje zaštitnih sastojaka iz paste, poput fluora, nanoapatita i ksilitola. Upravo to može uticati na zdravlje zuba, naročito kod dece.

O ovoj temi pisao je na svojoj stranici i dečji stomatolog u penziji, prof. dr Jovan Vojinović.

- Usta se ne ispiraju posle pranja zuba. Zubi se peru najmanje 2 puta dnevno, a kod postojanja visokog rizika i 3 puta ili posle svakog obroka. Zubi se peru ujutru pre unosa hrane i uveče pred spavanje. Poželjno je prati zube najmanje 30 minuta posle unosa hrane. Posle pranja zuba pasta se samo ispljune i usta ne ispiraju najmanje 30 minuta. Ispiranje usta ranije može da umanji efekte aktivnih supstanci (fluor, nanoaptiti, ksilitol) - naglasio je dr Vojinović.

Usta se ne ispiraju posle pranja zuba Foto: Shutterstock

Potom se osvrnuo na specifičnosti kod dece.

- Kod dece gutanje ne može da se kontroliše u potpunosti sve do 6 godine i uvek se proguta određena količina paste. Paste sa fluorom nemaju zaštitni efekat (podsticanje oporavka zubne gleđi) ukoliko se on ne nalazi u koncentraciji od 1000 ppm. Kod nanošenja paste sa 1000 ppm preko cele glave četkice ako se proguta može da izazove razvoj fluoroze zuba (šareni stalni zubi- videti u literaturi) kod dece. Zbog toga se predlaže da deca do 2 godine nanose količinu paste veličine zrna pirinča, pa od 2 - 6 god. zrna graška - naveo je on.

Dr Jovan Vojinović Foto: Privatna Arhiva

Dodao je da se posle šeste godine može nanositi preko cele četkice, tako i da tada predlaže koncentracija fluorida kao i kod odraslih - 1450 ppm.

- Ovakve količine paste ne predstavljaju opasnost da kod gutanja dođe do fluoroze. Kada je reč o nanoapatitima i ksilitolu ne postoje nepoželjni efekti posle gutanja paste, pa se mogu nanositi preko cele glave četkice (ili ostatka četkice, ako se kombinuju sa pastom koja sadrži fluoride) - naveo je dr Vojinović.