"Mi smo normativno zakružili jednu celinu u kontekstu planova i programa. Znamo kako bi to trebalo da izgleda. Otpočeli smo sa nabavkom pojedinih materijalnih sredstava kao što je uniforma, kao što je naoružanje, proračuni, utroška, municija za tu aktivnost. Sledeće što bi trebalo da se uradi jeste ažuriranje, odnosno usklađivanje zakonodavne sfere sa onim što mi želimo da bude", rekao je Mojsilović za TV Prva.

Dodao je i da su uložena značajna novčana sredstva da se usklade ne samo kasarne nego i ambijent za služenje vojnog roka.

Govoreći o vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" koja će biti održana 20. septembra rekao je da su u toku intezivne pripreme i da će na njoj da bude prikazana najsavremenija, najopremljenija i najmodernizovanija oprema i tehnika koju poseduje Vojska Srbije.

On je rekao da će narod i građani Srbije biti ponosni čime Vojska Srbije raspolaže.

"Cenim da će sve pripreme biti u funkciji planirane parade i da ćemo narodu i građanima Srbije na taj dan da prikažemo vojsku, modernu, savrmenu, dobro naoružanu i visoko motivisanu i ono što volim ja da kažem, operativno sposobnu da izvrši svaki zadatak koji se postavi ispred nje", rekao je Mojsilović, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Na pitanje zašto će vojna parada biti 20. septembra, Mojsilović je naveo da se ona održava tada zbog državnog praznika Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave 15. septembra, kao i da je Vojska Srbije odlučila u tehničkom smislu da to bude neradan dan kako bi svi koji žele da budu na paradi došli, ali i da bi ljudi mogli da je gledaju kraj malih ekrana.

Mojsilović je istakao da VS sekundardno koristi priliku da kroz vojnu paradu pokaže snagu države Srbije i vojske i njenu savremenost i opremljenost, a kako bi građane i narod učinili ponosnim što Srbija ima snažnu vojsku koja ne prestaje da jača.

"Vojska koja u segmentu analize misija koje stoje pred VS može da se posmatra kao odvraćajuči faktor za sve one koji misle ili žele ili imaju nameru da ugroze ne samo suverenitet, već i teritorijalni integritet Srbije. Obično to volim da kažem, parada će imati poruku za svakoga. Za prijatelje, saveznike i partnere, njima radost, veselje i snaga, a za one druge verovatnu bes i nervozu. Za svakog će biti po nešto", kazao je Mojsilović.

Načelnik Generalštaba VS je dodao da će na vojnoj paradi da bude prikazano skoro sve, jer ima elemenata koje VS neće moći da pokaže.

"Srbija će imati čime da se ponosi kada bude u subotu pratila to što smo mi zamislili da pokažemo. Kada bude videla naoružanje i opremu. Često me pitaju da se komparativno opredelim u odnosu na neke prethodne periode. Imam problem sa obzirom na to da su se pojavile neke nove sposobnosti koje vojska Srbije nije ni imala a sada u datom momentu mi sa time raspolažemo", rekao je Mojsilović.

Dodao je i da je sva oprema i tehnika, a koja će biti prikazana 20. septembra na vojnoj paradi, prošla sva testiranja i bojeva gađanja, kao i da su doneta pravila upotrebe i da se ta sredstva nalaze sada u jedinicama Vojske Srbije.

"Vojska Srbije je danas dobro naoružena, dobro je opremljena, visoko je motivisana, operativno je sposobna da izvrši sve one zadatke koje stoje ispred njih. Građanima Srbije poručujem da budu ponosni na svoju vojsku, poručujem im da mogu mirno da spavaju, da će se trend jačanja i ulaganja u vojsku nastaviti i da ovaj stub države bude u funkciji ne samo naroda nego i cele Srbije", kazao je Mojsilović.

Naglasio je da su u prethodnom periodu raketne jedinice PVO izvršile bojeva gađenja sa novim sistemima i ostvarila odlične rezultate na daljinama od 94,6 kilometara.

Mojsilović je dodao da je Vojska Srbije podigla domet cevne artiljerije na više od 30 kilometara, raketne artiljerije preko 40 kilometara, naglasivši da vojska može da ostvaruje vatrene udare na daljini do 300 kilometara, a što je stavlja u red ozbiljnih vojski i armija.

"Posebno sam ponosan na količinu bespilotnih letelica i dronova. Bespilotne letelice su u sistemu istar, dronovi u sistemu c4. To je nešto što menja potpuno lice Vojske Srbije. Raspolažemo sa velikom količinom drooova, bilo da je za jednokratnu ili višenamensku upotrebu. To uliva sigurnosti i menja fizionomiju, ne samo ratišta nego i načina odnosa u doktrinarnom smislu naših jedinica", poručio je Mojsilović.

Kada je reč o modernizaciji pešadije, naveo je da će pešadijska borbena vozila sa topovima od 20 milimetara preći kalibar od 30 milimetara, kao i da je za pešadijske jedinice sada predviđen transport voizilima "Lazar" koja će biti opremljena sa topovima od 30 milimetara.

Foto: Printscreen/Ministarstvo odbrane Srbije

Povodom nezadovoljstva jednog dela građana Srbije, koji tvrde da se paradom preti susedima Srbije, Mojsilović smatra da je to manipulacija, kao i da ima pojedinih ljudi koji koriste momenat parade da upišu sebi političke poene.

Takođe, istakao je da ne želi da veruje da ima ljudi koji stavljaju znak jednakosti između Vojske Srbije, ubica i ratnih zločinaca.

"Mnogi su komentarisali da je ova parada okrenuta ka nečemu drugom. Zasigurno nije. Ova parada je planirana u godišnjim planovima. Mi smo se opredelili za ovaj datum već u mesecu, u maju ove godine. Bila je u opticaju još jedan datum, možda malo ranije, ali zbog aktivnosti i angažovanja VS na nekim drugim zadacima, u predlogu ka vrhovnom komandantu odlučili smo da to bude 20. septembar", kazao je Mojsilović.

Načelnik generalštaba Vojske Srbije je ocenio da bi trebali svi da se ujedinimo oko toga da je ono što se prikazuje u subotu državno i na ponos svima.

Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

"Postoje građani na Novom Beogradu koji su malo izloženi gužvi. Gužva je rezultat zatvaranja pojedinih ulica gde mi vežbamo. Zasigurno ima ljudi kojima to smeta. Siguran sam da nije svima prijatno da čuju zvukove MIG-29 i sve što nosi vazduhoplovni ešalon", rekao je Mojsilović i dodao da je vazduhoplovni ešalon obiman.

Mojsilović je ukazao da ono što njega kao načelnika vuče napred jeste što VS uživa veliko poverenje građana i to što narod voli vojsku.

"Voli jer je to njihova vojska. Mi ćemo se potrduiti i posle 20. da opravdamo ta očekivanja. Čak i ovi što kritikuju mislim da će da se uvere u snagu i sposobnost onoga što mi prikazujemo. Zasigurno ćemo da kompletnu štetu koju napravimo jednostavno da svedemo na nulu, da popravimo sve u veoma kratkom roku", dodao je on.

