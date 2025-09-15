Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i svi vernici danas obeležavaju praznik Svetog mučenika Mamanta. Rođen je u Paflagoniji, u porodici znamenitih hrišćana, Teodota i Rufine. Njegovi roditelji su bili zatvoreni zbog vere u Hrista. Otac mu je umro u tamnici, a majka, nakon što ga je rodila, ubrzo je preminula.

Tako je mali Mamant ostao sam u tamnici, između tela svojih roditelja. Bog je poslao angela jednoj plemenitoj ženi, Amiji, koja je u snu dobila uputstva da ode u tamnicu i uzme dete. Nakon što je dobila dozvolu od gradskih vlasti, sahranila je roditelje, a Mamanta povela u svoj dom.

Kada je napunio pet godina, dete je progovorilo, a prva reč koju je izgovorio bila je: „Mama!“ Tako je i dobio ime Mamant. U školi se istakao izuzetnom bistrinom, a zbog hrišćanskog vaspitanja otvoreno je ispovedao svoju veru, čak ismevajući idole pred drugom decom. Za vreme cara Avrelijana, hrišćani su bili strašno progonjeni, pa ni deca nisu bila pošteđena.

shutterstock-694770805.jpg
Foto: Shutterstock

Mamant je imao samo 15 godina kada je doveden pred cara. Car ga je pozvao da se bar prividno odrekne Hrista, ali mu je Mamant odgovorio: "Ni srcem ni ustima neću se odreći mog Boga i Spasitelja Isusa Hrista". Zbog toga je bio mučen, bičevan i spaljivan, a potom bačen u more, ali ga je Božji anđeo spasio i odveo na planinu blizu Kesarije.

Tamo je Mamant živeo u molitvi i samoći, a divlje zveri su ga, zbog njegove svetosti, slušale. Na kraju je otkriven i ponovo mučen. Nakon što je pobedio oganj i divlje zveri, bio je proboden trozubcem od strane jednog idolskog sveštenika i tako predao svoju dušu Bogu, kome je ostao veran kroz sve muke. Njegove mošti postale su izvor mnogih isceljenja.

Tropar:

- Mučenik Tvoj, Gospode, Mamant, u stradanju svome je primio venac nepropadljiv od Tebe, Boga našega, jer, imajući pomoć Tvoju, pobedio je mučitelje i srušio nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.

