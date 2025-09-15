SPC danas slavi zaštitnika slabih, bolesnih i dece: Za njega se vezuje neverovatna priča! Veruje se da je dobro uraditi samo jednu stvar
Srpska pravoslavna crkva i svi vernici danas obeležavaju praznik Svetog mučenika Mamanta. Rođen je u Paflagoniji, u porodici znamenitih hrišćana, Teodota i Rufine. Njegovi roditelji su bili zatvoreni zbog vere u Hrista. Otac mu je umro u tamnici, a majka, nakon što ga je rodila, ubrzo je preminula.
Tako je mali Mamant ostao sam u tamnici, između tela svojih roditelja. Bog je poslao angela jednoj plemenitoj ženi, Amiji, koja je u snu dobila uputstva da ode u tamnicu i uzme dete. Nakon što je dobila dozvolu od gradskih vlasti, sahranila je roditelje, a Mamanta povela u svoj dom.
Kada je napunio pet godina, dete je progovorilo, a prva reč koju je izgovorio bila je: „Mama!“ Tako je i dobio ime Mamant. U školi se istakao izuzetnom bistrinom, a zbog hrišćanskog vaspitanja otvoreno je ispovedao svoju veru, čak ismevajući idole pred drugom decom. Za vreme cara Avrelijana, hrišćani su bili strašno progonjeni, pa ni deca nisu bila pošteđena.
Mamant je imao samo 15 godina kada je doveden pred cara. Car ga je pozvao da se bar prividno odrekne Hrista, ali mu je Mamant odgovorio: "Ni srcem ni ustima neću se odreći mog Boga i Spasitelja Isusa Hrista". Zbog toga je bio mučen, bičevan i spaljivan, a potom bačen u more, ali ga je Božji anđeo spasio i odveo na planinu blizu Kesarije.
Tamo je Mamant živeo u molitvi i samoći, a divlje zveri su ga, zbog njegove svetosti, slušale. Na kraju je otkriven i ponovo mučen. Nakon što je pobedio oganj i divlje zveri, bio je proboden trozubcem od strane jednog idolskog sveštenika i tako predao svoju dušu Bogu, kome je ostao veran kroz sve muke. Njegove mošti postale su izvor mnogih isceljenja.
Tropar:
- Mučenik Tvoj, Gospode, Mamant, u stradanju svome je primio venac nepropadljiv od Tebe, Boga našega, jer, imajući pomoć Tvoju, pobedio je mučitelje i srušio nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.