GRMLJAVINSKA OLUJA TUTNJI SRBIJOM, OVI DELOVI UPRAVO NA UDARU: Nevreme praćeno obilnim pljuskovima, gromovima i olujnim vetrom! Evo kada stiže i u Beograd
U ovom času na udaru snažnog oblačnog sistema sa kišom i obilnim pljuskovima sa grmljavinom nalaze se Bačka, Srem, Podrinje i Mačva.
Lokalno u ovim predelima ima grada, vrlo obilnih pljuskova i jakih gromova, uz olujne vetrove.
U nastavku poslepodneva ovaj grmljavinski sistem nastaviće put dalje prema istoku, tako da će prema kraju dana zahvatiti Šumadiju, Banat, Kolubarski okrug, Pomoravlje i Podunavlje, uz kišu i obilne pljuskove sa grmljavinom, uz pojavu grmljavinske nepogode.
Tokom večeri ovaj olujni sistem preko centralne Srbije premeštaće se dalje prema jugu i istoku zemlje.
Kada je reč o Beogradu, oblačnost sa kišom, pljuskovima i grmljavinom do prestonice stići će za oko sat vremena, glavninom oko 18 časova, a i na širem području grada očekuju se grmljavinske nepogode.
Jugoistočni vetar u skretanju je na severozapadni, koji će po prodoru hladnog fronta na udare biti i jak.
