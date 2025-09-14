Slušaj vest

U ovom času na udaru snažnog oblačnog sistema sa kišom i obilnim pljuskovima sa grmljavinom nalaze se Bačka, Srem, Podrinje i Mačva.

Lokalno u ovim predelima ima grada, vrlo obilnih pljuskova i jakih gromova, uz olujne vetrove.

U nastavku poslepodneva ovaj grmljavinski sistem nastaviće put dalje prema istoku, tako da će prema kraju dana zahvatiti Šumadiju, Banat, Kolubarski okrug, Pomoravlje i Podunavlje, uz kišu i obilne pljuskove sa grmljavinom, uz pojavu grmljavinske nepogode.

shutterstock_2383620107.jpg
Foto: Shutterstock

Tokom večeri ovaj olujni sistem preko centralne Srbije premeštaće se dalje prema jugu i istoku zemlje.

Kada je reč o Beogradu, oblačnost sa kišom, pljuskovima i grmljavinom do prestonice stići će za oko sat vremena, glavninom oko 18 časova, a i na širem području grada očekuju se grmljavinske nepogode.

Jugoistočni vetar u skretanju je na severozapadni, koji će po prodoru hladnog fronta na udare biti i jak.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteDruštvoSRBIJI DANAS PRETI NEVREME: Očekuju se jaki pljuskovi i grmljavina, moguća pojava grada! Oglasio se RHMZ, ovi delovi prvi na udaru
Oluja
Društvo(MAPA) PRETI NAM OPASNO NEVREME, RHMZ IZDAO UPOZORENJE ZA BEOGRAD Na snazi meteo alarm: "Oglašavaćemo se na svakih SAT DO DVA UNAPRED"
Pljusak u Beogradu
DruštvoDO PONOĆI PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Ponovo se oglasio RHMZ - evo gde se sve očekuju nepogode! Sutra stabilnije vreme
shutterstock_2383620107.jpg
DruštvoSTRAŠNI SNIMCI NEVREMENA U SRBIJI, OPŠTI HAOS NA ULICAMA: Reke teku putevima usled obilnih padavina, OVI GRADOVI NAJVIŠE POGOĐENI! Evo šta se tek sprema (VIDEO)
nevreme u Srbiji.jpeg