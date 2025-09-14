Slušaj vest

U nastavku poslepodneva  grmljavinski sistem nastaviće put dalje prema istoku, zahvatiće Šumadiju, Banat, Kolubarski okrug, Pomoravlje i Podunavlje, uz kišu i obilne pljuskove sa grmljavinom, uz pojavu grmljavinske nepogode.

Tokom večeri ovaj olujni sistem preko centralne Srbije premeštaće se dalje prema jugu i istoku zemlje.

Jaka konvektivna oblačnost koja je zahvatila područje zapadne i severne Srbije uslovljavajući kišu i pljuskove sa grmljavinom, ponegde pojavu grada, kao i jak i olujni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova tokom večeri premeštaće se preko područja Beograda i Šumadije ka ostalim predelima naše zemlje, saopštoio je RHMZ.

U Beogradu tokom večeri oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U pojedinim delovima grada očekuje se veća količina padavina za kratko vreme kao i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova.

Kada je reč o Beogradu, oblačnost sa kišom, pljuskovima i grmljavinom do prestonice stići će za oko sat vremena, glavninom oko 18 časova, a i na širem području grada očekuju se grmljavinske nepogode.

Jugoistočni vetar u skretanju je na severozapadni, koji će po prodoru hladnog fronta na udare biti i jak.

Inače, trenutne temperature u Srbiji kreću se od 20 stepeni na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 27 stepeni. Veoma je sparno.

Hladni front koji je stigao do severozapada Srbije, tokom večeri proširiće se na celu Srbiju i doneti zahlađenje.

Srbiju u ponedeljak očekuje stabilizacija vremena, ali već u utorak popodne sledi novo prolazno pogoršanje, koje će biti posledica aktuečnog snažnog ciklona koji se sa Atlantika obrušaba na zapadnu Evropu, uz orkansku oluju.

Na snazi žuti meteo alarm

