(MAPA IZ SATA U SAT) OLUJNI SISTEM NAD SRBIJOM, U CELOJ ZEMLJI UPALJEN METEO ALARM: Na udaru i Beograd! Zonu najjačih pljuskova pratiće još jedan FENOMEN (FOTO)
U nastavku poslepodneva grmljavinski sistem nastaviće put dalje prema istoku, zahvatiće Šumadiju, Banat, Kolubarski okrug, Pomoravlje i Podunavlje, uz kišu i obilne pljuskove sa grmljavinom, uz pojavu grmljavinske nepogode.
Tokom večeri ovaj olujni sistem preko centralne Srbije premeštaće se dalje prema jugu i istoku zemlje.
Jaka konvektivna oblačnost koja je zahvatila područje zapadne i severne Srbije uslovljavajući kišu i pljuskove sa grmljavinom, ponegde pojavu grada, kao i jak i olujni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova tokom večeri premeštaće se preko područja Beograda i Šumadije ka ostalim predelima naše zemlje, saopštoio je RHMZ.
U Beogradu tokom večeri oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U pojedinim delovima grada očekuje se veća količina padavina za kratko vreme kao i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova.
Kada je reč o Beogradu, oblačnost sa kišom, pljuskovima i grmljavinom do prestonice stići će za oko sat vremena, glavninom oko 18 časova, a i na širem području grada očekuju se grmljavinske nepogode.
Jugoistočni vetar u skretanju je na severozapadni, koji će po prodoru hladnog fronta na udare biti i jak.
Inače, trenutne temperature u Srbiji kreću se od 20 stepeni na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 27 stepeni. Veoma je sparno.
Hladni front koji je stigao do severozapada Srbije, tokom večeri proširiće se na celu Srbiju i doneti zahlađenje.
Srbiju u ponedeljak očekuje stabilizacija vremena, ali već u utorak popodne sledi novo prolazno pogoršanje, koje će biti posledica aktuečnog snažnog ciklona koji se sa Atlantika obrušaba na zapadnu Evropu, uz orkansku oluju.
Na snazi žuti meteo alarm
Kurir/Telegraf